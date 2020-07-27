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В Челябинской области новую инфекционную больницу построят к зиме
Новую инфекционную больницу построят в Челябинской области в сжатые сроки – она должна быть сдана к зиме текущего года, сообщила в понедельник первый... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:31
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В Челябинской области новую инфекционную больницу построят к зиме

09:31 27.07.2020
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© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Новую инфекционную больницу построят в Челябинской области в сжатые сроки – она должна быть сдана к зиме текущего года, сообщила в понедельник первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
"…Возглавила рабочую группу по строительству нового госпиталя. Только что провела первое совещание. С коллегами рассмотрели проекты подобных учреждений в других регионах. Изучили опыт. С одной стороны, важно, чтобы наша новая клиника была современной и удобной для взрослых и детей. С другой стороны, объект должен быть быстровозводимым, но надежным и качественным. Алексей Текслер (губернатор области - ред.) установил достаточно сжатые сроки — больница должна быть сдана к зиме этого года", - написала она на своей странице в Facebook.
Гехт добавила, что существующая больница на базе городской клинической больницы №8 была, которая первой начала прием пациентов с COVID в Челябинске и остается одной из самых крупных госпитальных баз для лечения больных, построена более 40 лет назад. О том, сколько средств планируется потратить на строительство нового медицинского учреждения, замгубернатора не сообщила.
По данным минздрава региона, на утро 27 июля в области подтвержден 11 291 случай заболевания COVID-19 (плюс 128 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 106 человек, всего 7323 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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