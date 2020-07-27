В Челябинской области новую инфекционную больницу построят к зиме

По данным минздрава региона, на утро 27 июля в области подтвержден 11 291 случай заболевания COVID-19 (плюс 128 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 106 человек, всего 7323 пациента выздоровели и выписаны из больниц.