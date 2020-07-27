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В Германии выявили 340 новых случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 340, новых летальных исходов не зафиксировано,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:26
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, германия, в мире

В Германии выявили 340 новых случаев коронавируса за сутки

09:26 27.07.2020
349
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у больницы в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 340, новых летальных исходов не зафиксировано, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 305 новых случаях заражения.
Таким образом, по данным института, общее число заражений коронавирусом в ФРГ достигло 205 609, скончались 9118 пациентов с подтвержденным COVID-19. После заражения выздоровели около 190 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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