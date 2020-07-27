Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574961355.html
В Тамбовской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Коронавирусная инфекция за сутки обнаружена у восьмимесячной девочки и 36 взрослых жителей Тамбовской области, сообщила администрация региона. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1400x0_80_0_0_eae0cb45c1bdf12b80d8217b25adaef3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область, общество

В Тамбовской области выявили 37 новых случаев коронавируса

09:24 27.07.2020
170
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки обнаружена у восьмимесячной девочки и 36 взрослых жителей Тамбовской области, сообщила администрация региона.
"Из новых случаев: 13 мужчин, 23 женщины, 1 ребёнок (девочка 8 месяцев). Возраст взрослых заболевших от 21 года до 86 лет. Один прибыл из другого региона, 36 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло в области до 5842, из них 2035 без клинических проявлений.
Выздоровели 4850 пациентов, в том числе 2228 выписаны из стационара, 2622 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 34 человека.
На госпитализации в настоящий момент находятся 302 человека, из них диагноз "пневмония" у 260 человек. На карантине на дому наблюдаются 1768 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 656.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи у больницы в Берлине
В Германии выявили 340 новых случаев коронавируса за сутки
Киев
Украинский портал StopFake обвинили в связях с ультраправыми
Кабинет рентгена в Институте диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии
Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России
Тест на коронавирус
В России провели более 27,1 миллиона тестов на коронавирус
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
В Воронежской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Узбекистане выявили 554 новых случая заражения коронавирусом
Тест на коронавирус
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 65 656
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем
Радий Хабиров
Глава Башкирии рассказал об ограничениях при праздновании Курбан-байрама
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Названы увеличивающие риск смерти при COVID-19 заболевания
Врач скорой помощи
В Москве 264 пациента выздоровели от коронавируса за сутки
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В Киеве заявили о прекращении огня в Донбассе
Украинский военный
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками в воскресенье
Запорный кран на компрессорной станции Русская
В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп назвал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
22:08В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию
22:02Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе
Лента новостейМолния