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В Тамбовской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Коронавирусная инфекция за сутки обнаружена у восьмимесячной девочки и 36 взрослых жителей Тамбовской области, сообщила администрация региона. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:24
2020-07-27T09:24
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция
за сутки обнаружена у восьмимесячной девочки и 36 взрослых жителей Тамбовской области
, сообщила администрация региона.
"Из новых случаев: 13 мужчин, 23 женщины, 1 ребёнок (девочка 8 месяцев). Возраст взрослых заболевших от 21 года до 86 лет. Один прибыл из другого региона, 36 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло в области до 5842, из них 2035 без клинических проявлений.
Выздоровели 4850 пациентов, в том числе 2228 выписаны из стационара, 2622 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 34 человека.
На госпитализации в настоящий момент находятся 302 человека, из них диагноз "пневмония" у 260 человек. На карантине на дому наблюдаются 1768 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 656.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.