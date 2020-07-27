В Тамбовской области выявили 37 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки обнаружена у восьмимесячной девочки и 36 взрослых жителей Тамбовской области , сообщила администрация региона.

"Из новых случаев: 13 мужчин, 23 женщины, 1 ребёнок (девочка 8 месяцев). Возраст взрослых заболевших от 21 года до 86 лет. Один прибыл из другого региона, 36 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло в области до 5842, из них 2035 без клинических проявлений.

Выздоровели 4850 пациентов, в том числе 2228 выписаны из стационара, 2622 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 34 человека.

На госпитализации в настоящий момент находятся 302 человека, из них диагноз "пневмония" у 260 человек. На карантине на дому наблюдаются 1768 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 656.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.