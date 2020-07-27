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Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России
Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:17
здоровье - общество
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России

09:23 27.07.2020 (обновлено: 12:17 27.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКабинет рентгена в Институте диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Кабинет рентгена в Институте диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Илья Барсуков назвал факторы, вызвавшие рост заболеваемости сахарным диабетом в России.
По данным Минздрава, в 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2010-го и составило 410,5 тысячи россиян.
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По словам Барсукова, на показатель повлияло улучшение качества диагностики.
"Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно", — уточнил специалист в комментарии RT.
Барсуков отметил, что рост числа больных диабетом также связан с увеличением доли возрастного населения.

"Особенно это касается теплых регионов, потому что туда сейчас активно переезжают из более северных, как и раньше, именно люди средней и старшей возрастной категорий. И, соответственно, среди них распространенность диабета гораздо выше, чем среднепопуляционное", — объяснил он.

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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Проверьте продукты их же жрать нельзя ,а тем более употреблять в пищу или просто есть.
27 июля, 10:02
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