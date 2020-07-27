Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Илья Барсуков назвал факторы, вызвавшие рост заболеваемости сахарным диабетом в России.
По данным Минздрава, в 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2010-го и составило 410,5 тысячи россиян.
2 июня, 11:17Назван способ снизить риск диабета
По словам Барсукова, на показатель повлияло улучшение качества диагностики.
"Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно", — уточнил специалист в комментарии RT.
Барсуков отметил, что рост числа больных диабетом также связан с увеличением доли возрастного населения.
"Особенно это касается теплых регионов, потому что туда сейчас активно переезжают из более северных, как и раньше, именно люди средней и старшей возрастной категорий. И, соответственно, среди них распространенность диабета гораздо выше, чем среднепопуляционное", — объяснил он.
25 июня, 10:54Назван первый признак сахарного диабета