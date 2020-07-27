Глава Башкирии рассказал об ограничениях при праздновании Курбан-байрама

"Тридцать первого июля состоится мусульманский праздник — Курбан-байрам, очень любимый праздник. По традиции принято собираться, проводить обряд жертвоприношения. Но учитывая санитарно-эпидемиологические правила, мы с нашими духовными лидерами провели консультации, как проводить. Опять же, существует целый ряд стандартов, как его проводить. Это и один человек на четыре квадратных метра, и не более 100 человек в мечети. Я прошу на это обратить внимание", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии.