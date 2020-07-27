Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200727/1574960986.html
Глава Башкирии рассказал об ограничениях при праздновании Курбан-байрама
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в мечетях региона должно быть не более 100 человек для... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:06
религия
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_0:91:2302:1385_1400x0_80_0_0_d4f7408954cf4ec7412d50f4a69a5ae6.jpg
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_0:91:2302:1385_1400x0_80_0_0_d4f7408954cf4ec7412d50f4a69a5ae6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_166:0:2134:1476_1400x0_80_0_0_185a00e3142211c9acac784fe8116c1c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_412:0:1888:1476_1400x0_80_0_0_c0350dff0ed0cb37daa3efb2be0afb9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, новости - религия и мировоззрение

Глава Башкирии рассказал об ограничениях при праздновании Курбан-байрама

09:20 27.07.2020 (обновлено: 10:06 27.07.2020)
2161
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 27 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в мечетях региона должно быть не более 100 человек для избежание распространения коронавирусной инфекции.
"Тридцать первого июля состоится мусульманский праздник — Курбан-байрам, очень любимый праздник. По традиции принято собираться, проводить обряд жертвоприношения. Но учитывая санитарно-эпидемиологические правила, мы с нашими духовными лидерами провели консультации, как проводить. Опять же, существует целый ряд стандартов, как его проводить. Это и один человек на четыре квадратных метра, и не более 100 человек в мечети. Я прошу на это обратить внимание", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии.
По данным министра здравоохранения региона Максима Забелина, в республике на 27 июля зарегистрировано 6607 случаев коронавирусной инфекции, из них 4845 человек выздоровели, 21 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
000102
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В России провели более 27,1 миллиона тестов на коронавирус
Врач скорой помощи
В Москве 264 пациента выздоровели от коронавируса за сутки
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек
Кабинет рентгена в Институте диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии
Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа
Киев
Украинский портал StopFake обвинили в связях с ультраправыми
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Американский актер Стивен Сигал во время визита в Бурятию
Стивен Сигал хочет вести бизнес на "дальневосточном гектаре" в Бурятии
Врач
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Врач скорой помощи
В Тамбовской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В Киеве заявили о прекращении огня в Донбассе
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
Азербайджан заявил о 45 нарушениях перемирия на линии фронта с Арменией
Автомобиль выезжает из сервисного центра
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп назвал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
22:08В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию
22:02Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе
Лента новостейМолния