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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 27,1 миллиона тестов на коронавирус
Более 27,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся почти 264 РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:20
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 27,1 миллиона тестов на коронавирус

09:20 27.07.2020
132
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 27,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся почти 264 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 27,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 263 759 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 239 тысяч тестов, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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