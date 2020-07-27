Московская больница №24 возвращается к стандартному режиму работы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два корпуса городской клинической больницы №24 в ближайшее время вернутся к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что для пациентов будет подготовлено порядка 540 стационарных коек.

"Два корпуса ГКБ №24 возвращаются к стандартному режиму после работы с коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев клиника принимала заболевших COVID-19. С момента перепрофилирования корпусов в больницу было госпитализировано почти 2,6 тысячи пациентов. Теперь, когда количество новых заболевших в Москве постоянно снижается, стационар может вернуться к плановому приему",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве уже 21 клиника вернулась к обычной работе, а количество плановых операций постоянно растет.

"Весь медицинский персонал больницы №24 прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенным расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация плановых пациентов проходит через обсервационные отделения хирургии и терапии с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены – используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием пациентов осуществляется по записи с временным интервалом не менее 15 минут.

"Также пациенты проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности",- говорится в сообщении.

В стационарах осуществляется профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день. Кроме того, для персонала и пациентов установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук.