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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, также на курорте ожидаются ливни, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:54
туризм
туризм
новости - туризм
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
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происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

09:16 27.07.2020 (обновлено: 10:54 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, также на курорте ожидаются ливни, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"До конца суток 27 июля над Чёрным морем на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях", - говорится в сообщении.
В течение месяца спасатели неоднократно предупреждали об угрозе формирования смерчей в море в Сочи. Так, 21 июля смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности, разметал пляжную мебель и несколько палаток, в результате происшествия никто не пострадал.
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