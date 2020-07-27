https://ria.ru/20200727/1574960711.html
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, также на курорте ожидаются ливни, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:16
2020-07-27T10:54
туризм
туризм
новости - туризм
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156279/64/1562796433_0:113:2200:1351_1400x0_80_0_0_f020308de3c433e078a643dacb54658a.jpg
https://ria.ru/20200723/1574814699.html
1
черное море
сочи
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156279/64/1562796433_0:113:2200:1351_1400x0_80_0_0_f020308de3c433e078a643dacb54658a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156279/64/1562796433_124:0:2076:1464_1400x0_80_0_0_0bf02010475b8987b60f033fbdd8a1ff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156279/64/1562796433_368:0:1832:1464_1400x0_80_0_0_3f0d79ee2a4f7057854b348f7ecaa902.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия