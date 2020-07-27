В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

В течение месяца спасатели неоднократно предупреждали об угрозе формирования смерчей в море в Сочи. Так, 21 июля смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности, разметал пляжную мебель и несколько палаток, в результате происшествия никто не пострадал.