В Югре появится производство средств индивидуальной защиты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл - РИА Новости. Производство средств индивидуальной защиты, в том числе бахил и медицинских масок, появится в Производство средств индивидуальной защиты, в том числе бахил и медицинских масок, появится в Ханты-Мансийском автономном округе , сообщает в понедельник Фонд развития Югры.

Экспертный совет фонда под председательством заместителя губернатора региона Алексея Забозлаева одобрил заявку предприятия "Сибирские просторы" на получение льготной финансовой поддержки для организации производства средств индивидуальной защиты в Сургуте

"На новом производстве компания планирует организовать выпуск одноразовых масок, многоразовых масок, в том числе медицинских, а также комплектов одежды - бахилы, халаты, шапки, брюки, куртки. По решению экспертного совета заявителю будет оказана поддержка в форме льготного займа на сумму 65 миллионов рублей сроком на два года под 1% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря займу компания сможет закупить производственную линию, необходимое оборудование, сырье и материалы, а также провести реконструкцию для размещения мощностей. Предприятие планирует выйти на производственный цикл уже во второй половине 2020 года, выпуская ежемесячно до 1,4 миллиона экземпляров средств индивидуальной защиты.

По словам руководителя Фонда развития Югры Романа Генкеля, над этим проектом организация и будущий производитель работали почти два месяца.

"Изначально ориентировали нашего заемщика не только на производство СИЗ, но и возможность перепрофилирования производства на выпуск спецодежды при снижении угрозы распространения коронавируса. Безусловно, это будет востребовано производственным сектором округа", - цитирует Генкеля пресс-служба фонда.

В мае-июне власти Югры закупили у КНР более миллиона единиц средств индивидуальной защиты, которые были направлены в медучреждения округа, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией . Одновременно с этим региональный фонд развития запустил финансовую программу поддержки проектов, направленных на производство СИЗ. В фонде подчеркивали, что эта инициатива была отмечена как положительная практика Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития.