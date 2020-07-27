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Ханты-Мансийский Автономный Округ
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В Югре появится производство средств индивидуальной защиты
Производство средств индивидуальной защиты, в том числе бахил и медицинских масок, появится в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в понедельник Фонд... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:15
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В Югре появится производство средств индивидуальной защиты

09:15 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл - РИА Новости. Производство средств индивидуальной защиты, в том числе бахил и медицинских масок, появится в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в понедельник Фонд развития Югры.
Экспертный совет фонда под председательством заместителя губернатора региона Алексея Забозлаева одобрил заявку предприятия "Сибирские просторы" на получение льготной финансовой поддержки для организации производства средств индивидуальной защиты в Сургуте.
"На новом производстве компания планирует организовать выпуск одноразовых масок, многоразовых масок, в том числе медицинских, а также комплектов одежды - бахилы, халаты, шапки, брюки, куртки. По решению экспертного совета заявителю будет оказана поддержка в форме льготного займа на сумму 65 миллионов рублей сроком на два года под 1% годовых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря займу компания сможет закупить производственную линию, необходимое оборудование, сырье и материалы, а также провести реконструкцию для размещения мощностей. Предприятие планирует выйти на производственный цикл уже во второй половине 2020 года, выпуская ежемесячно до 1,4 миллиона экземпляров средств индивидуальной защиты.
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По словам руководителя Фонда развития Югры Романа Генкеля, над этим проектом организация и будущий производитель работали почти два месяца.
"Изначально ориентировали нашего заемщика не только на производство СИЗ, но и возможность перепрофилирования производства на выпуск спецодежды при снижении угрозы распространения коронавируса. Безусловно, это будет востребовано производственным сектором округа", - цитирует Генкеля пресс-служба фонда.
В мае-июне власти Югры закупили у КНР более миллиона единиц средств индивидуальной защиты, которые были направлены в медучреждения округа, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим региональный фонд развития запустил финансовую программу поддержки проектов, направленных на производство СИЗ. В фонде подчеркивали, что эта инициатива была отмечена как положительная практика Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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