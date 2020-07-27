Стивен Сигал хочет вести бизнес на "дальневосточном гектаре" в Бурятии

Сигал прибыл в Бурятию в начале прошлой недели, чтобы посетить Байкал и Иволгинский дацан. Он поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, выпустил мальков в Байкал, провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с культурой региона.