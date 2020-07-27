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Стивен Сигал хочет вести бизнес на "дальневосточном гектаре" в Бурятии
Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы "дальневосточного гектара", обучать детей боевым... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:11
новости культуры
дальневосточный гектар
дальний восток
байкал
стивен сигал
общество
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости культуры, дальневосточный гектар, дальний восток, байкал, стивен сигал, общество

Стивен Сигал хочет вести бизнес на "дальневосточном гектаре" в Бурятии

09:10 27.07.2020 (обновлено: 10:11 27.07.2020)
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© РИА Новости / Анна Огородник / Перейти в фотобанкАмериканский актер Стивен Сигал во время визита в Бурятию
Американский актер Стивен Сигал во время визита в Бурятию
© РИА Новости / Анна Огородник
Перейти в фотобанк
Американский актер Стивен Сигал во время визита в Бурятию . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы "дальневосточного гектара", обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого актера.
Сигал прибыл в Бурятию в начале прошлой недели, чтобы посетить Байкал и Иволгинский дацан. Он поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, выпустил мальков в Байкал, провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с культурой региона.
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"Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал", - цитирует пресс-служба Сигала.
С момента запуска программы на Дальнем Востоке "гектар" получили около 83 тысяч человек.
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Новости культурыДальневосточный гектарДальний ВостокБайкалСтивен СигалОбщество
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