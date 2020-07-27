СМИ: инвестиции в Корсаковский порт могут составить 90 миллиардов рублей

Отмечается также, что должен быть подготовлен план мероприятий по консолидации контрольного пакета акций АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП) в интересах Сахалинской области. Кроме того, до конца ноября регион совместно с аналитическим центром при правительстве должен проработать вопрос включения проекта в комплексный план модернизации инфраструктуры.

В АПИ сказали, что поручение выполняется: уже проведены предпроектные работы, есть первое понимание концепции проекта, проведено road show для потенциальных инвесторов. Там также сообщили, что в ближайшее время планируется подписать с инвестором декларацию о намерениях. "Предполагается, что порт будет находиться в региональной собственности, будут задействованы также федеральные (гидротехника) и частные инвестиции (терминалы). Предварительный объем инвестиций - более 90 миллиардов рублей, проект будет реализован в 2020-2025 годах с выходом на полную мощность в 2030 году", - пишет газета.