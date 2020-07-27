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СМИ: инвестиции в Корсаковский порт могут составить 90 миллиардов рублей
Власти возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков, инвестиции оцениваются более чем в 90 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:08
агентство дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
сахалинская область
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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агентство дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, сахалинская область, экономика

СМИ: инвестиции в Корсаковский порт могут составить 90 миллиардов рублей

09:08 27.07.2020
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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПорт в городе Корсаков на берегу залива Анива
Порт в городе Корсаков на берегу залива Анива
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Порт в городе Корсаков на берегу залива Анива. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков, инвестиции оцениваются более чем в 90 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, к началу августа Сахалинская область совместно с АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ), а также Дальневосточным фондом развития должны предоставить в правительство документы по реализации проекта "Логистический технопарк (Корсаковский порт)". По данным газеты, соответствующее поручение дано вице-премьером, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым по итогам совещания от 30 июня.
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Отмечается также, что должен быть подготовлен план мероприятий по консолидации контрольного пакета акций АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП) в интересах Сахалинской области. Кроме того, до конца ноября регион совместно с аналитическим центром при правительстве должен проработать вопрос включения проекта в комплексный план модернизации инфраструктуры.
В АПИ сказали, что поручение выполняется: уже проведены предпроектные работы, есть первое понимание концепции проекта, проведено road show для потенциальных инвесторов. Там также сообщили, что в ближайшее время планируется подписать с инвестором декларацию о намерениях. "Предполагается, что порт будет находиться в региональной собственности, будут задействованы также федеральные (гидротехника) и частные инвестиции (терминалы). Предварительный объем инвестиций - более 90 миллиардов рублей, проект будет реализован в 2020-2025 годах с выходом на полную мощность в 2030 году", - пишет газета.
По данным издания, на базе существующего порта Корсаков предполагается строительство многофункционального порта и создание в нем точки разворота Северного морского пути.
В Минтрансе газете не смогли дать комментарий, уточнив, что позиция подготавливается. В правительстве региона на запрос издания не ответили.
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