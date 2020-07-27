https://ria.ru/20200727/1574959989.html
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая
Пассажиропоток московских аэропортов - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в июне вырос к маю в 3,6 раза, следует из данных Росавиации. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:05
2020-07-27T10:57
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
внуково
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
экономика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, внуково, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), экономика
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Пассажиропоток московских аэропортов - "Шереметьево
", "Домодедово
" и "Внуково
" - в июне вырос к маю в 3,6 раза, следует из данных Росавиации
.
В июне пассажиропоток составил почти 1,8 миллиона человек, в мае - 497,2 тысячи. Следовательно, перевозки выросли примерно в 3,6 раза.
"Шереметьево" в июне увеличил перевозки к маю в 2,7 раза, до 611,9 тысячи человек, "Домодедово" - в 3,3 раза, до 716,8 тысячи человек, "Внуково" - в 8,4 раза, до 470,9 тысячи человек.
При этом к июню прошлого года пассажиропоток аэропортов столицы упал на 81,2%. В январе-июне снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 54,8%, всего авиагавани обслужили 21 миллион человек.
Аэропорт "Шереметьево" в январе-июне снизил перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58,2%, до 9,6 миллиона, "Домодедово" - на 49%, до 6,5 миллиона, "Внуково" - на 54,2%, до 4,9 миллиона.