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Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая
Пассажиропоток московских аэропортов - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в июне вырос к маю в 3,6 раза, следует из данных Росавиации. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:57
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
внуково
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туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, внуково, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), экономика

Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая

09:05 27.07.2020 (обновлено: 10:57 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажиропоток московских аэропортов - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в июне вырос к маю в 3,6 раза, следует из данных Росавиации.
В июне пассажиропоток составил почти 1,8 миллиона человек, в мае - 497,2 тысячи. Следовательно, перевозки выросли примерно в 3,6 раза.
"Шереметьево" в июне увеличил перевозки к маю в 2,7 раза, до 611,9 тысячи человек, "Домодедово" - в 3,3 раза, до 716,8 тысячи человек, "Внуково" - в 8,4 раза, до 470,9 тысячи человек.
При этом к июню прошлого года пассажиропоток аэропортов столицы упал на 81,2%. В январе-июне снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 54,8%, всего авиагавани обслужили 21 миллион человек.
Аэропорт "Шереметьево" в январе-июне снизил перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58,2%, до 9,6 миллиона, "Домодедово" - на 49%, до 6,5 миллиона, "Внуково" - на 54,2%, до 4,9 миллиона.
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ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаВнуковоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Экономика
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