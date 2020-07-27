Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая

Люди в аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажиропоток московских аэропортов - " Пассажиропоток московских аэропортов - " Шереметьево ", " Домодедово " и " Внуково " - в июне вырос к маю в 3,6 раза, следует из данных Росавиации

В июне пассажиропоток составил почти 1,8 миллиона человек, в мае - 497,2 тысячи. Следовательно, перевозки выросли примерно в 3,6 раза.

"Шереметьево" в июне увеличил перевозки к маю в 2,7 раза, до 611,9 тысячи человек, "Домодедово" - в 3,3 раза, до 716,8 тысячи человек, "Внуково" - в 8,4 раза, до 470,9 тысячи человек.

При этом к июню прошлого года пассажиропоток аэропортов столицы упал на 81,2%. В январе-июне снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 54,8%, всего авиагавани обслужили 21 миллион человек.