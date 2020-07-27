Греческая газета сообщила о нападении на журналиста

Молодой человек на холме Акрополь в Афинах. Архивное фото

Молодой человек на холме Акрополь в Афинах

АФИНЫ, 27 июл - РИА Новости. Неизвестные в Неизвестные в Афинах обстреляли журналиста желтой газеты "Макелио" ("Резня") Стефаноса Хиоса, он госпитализирован с ранением в шею и грудь, сообщает газета.

Газета "Макелио" считается скандальной, ее часто обвиняют в распространении ложных новостей.

Нападение произошло в районе Врилиссия на севере Афин около двух часов ночи. Двое неизвестных в масках поджидали Хиоса возле его дома и начали стрелять через окно машины, когда он подъехал. Сразу после нападения они скрылись, сообщает газета. Хиос госпитализирован с двумя пулевыми ранениями, врачи оценивают его состояние как "контролируемое", пишет "Макелио".

Газета утверждает, что "приказ убить дал картель политического террора и коррупции" за "разоблачительные публикации".

Хиос неоднократно обвинялся в клевете, распространении ложных новостей, угрозах политикам. В частности, в 2018 году Хиос был арестован за публикацию с призывами расстрелять президента, премьер-министра и министра иностранных дел за соглашение о конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония.