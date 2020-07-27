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Греческая газета сообщила о нападении на журналиста
Неизвестные в Афинах обстреляли журналиста желтой газеты "Макелио" ("Резня") Стефаноса Хиоса, он госпитализирован с ранением в шею и грудь, сообщает газета. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:02
2020-07-27T09:07
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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греция, афины, в мире
АФИНЫ, 27 июл - РИА Новости.
Неизвестные в Афинах
обстреляли журналиста желтой газеты "Макелио" ("Резня") Стефаноса Хиоса, он госпитализирован с ранением в шею и грудь, сообщает газета.
Газета "Макелио" считается скандальной, ее часто обвиняют в распространении ложных новостей.
Нападение произошло в районе Врилиссия на севере Афин около двух часов ночи. Двое неизвестных в масках поджидали Хиоса возле его дома и начали стрелять через окно машины, когда он подъехал. Сразу после нападения они скрылись, сообщает газета. Хиос госпитализирован с двумя пулевыми ранениями, врачи оценивают его состояние как "контролируемое", пишет "Макелио".
Газета утверждает, что "приказ убить дал картель политического террора и коррупции" за "разоблачительные публикации".
Хиос неоднократно обвинялся в клевете, распространении ложных новостей, угрозах политикам. В частности, в 2018 году Хиос был арестован за публикацию с призывами расстрелять президента, премьер-министра и министра иностранных дел за соглашение о конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония.
Крупнейший профсоюз журналистов в Греции
- Союз журналистов дневных афинских газет ESIEA - неоднократно осуждал Хиоса за нарушения этических норм.