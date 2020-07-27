В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения

В двух регионах Дальнего Востока начались военные учения

В двух регионах Дальнего Востока начались военные учения

"Финалом учений планируется проведение этапа боевой стрельбы с применением всех видов штатного вооружения военной техники. Мотострелки и танкисты, предположительно, поразят полторы тысячи мишеней, имитирующую бронетехнику и живую силу условного противника", - информирует ВВО.

Отмечается, что предстоящие мероприятия - это подготовка к совместным российско-лаосским военным учениям "Ларос", которые состоятся в 2020 году.