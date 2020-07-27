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В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
Более четырех тысяч военнослужащих в начале августа примут участие в двухсторонних тактических учениях на полигоне "Сергеевский" в Приморье, сообщает начальник... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:55
александр гордеев (полковник)
бмп-2
т-72 "урал"
приморский край
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр гордеев (полковник), бмп-2, т-72 "урал", приморский край, безопасность

В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения

08:55 27.07.2020
54
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и военная техника Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск на аэродроме во время тактических учений в Приморье
Военнослужащие и военная техника Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск на аэродроме во время тактических учений в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие и военная техника Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск на аэродроме во время тактических учений в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Более четырех тысяч военнослужащих в начале августа примут участие в двухсторонних тактических учениях на полигоне "Сергеевский" в Приморье, сообщает начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
"В первых числах августа в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа начнутся двухсторонние тактические учения. На полигоне "Сергеевский" Приморского края свыше четырех тысяч военнослужащих отработают вопросы организации маршей, оборудования опорных пунктов, налаживания системы связи, устройства фортификационных сооружений, а также тактические действия подразделений в обороне и наступлении днем и ночью", - сообщил Гордеев.
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Он добавил, что к учениям также привлечены около тысячи боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72, самоходных гаубиц "Мста-С", минометные комплексы и артиллерийские установки, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), техника связи, вертолеты, а также целый ряд специальной гусеничной и колёсной техники.
"Финалом учений планируется проведение этапа боевой стрельбы с применением всех видов штатного вооружения военной техники. Мотострелки и танкисты, предположительно, поразят полторы тысячи мишеней, имитирующую бронетехнику и живую силу условного противника", - информирует ВВО.
Отмечается, что предстоящие мероприятия - это подготовка к совместным российско-лаосским военным учениям "Ларос", которые состоятся в 2020 году.
Тактическое учение мотострелков
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Александр Гордеев (полковник)БМП-2Т-72 "Урал"Приморский крайБезопасность
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