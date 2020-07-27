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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574959640.html
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на шесть и достигло 1137, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, грузия, в мире

В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137

08:54 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на шесть и достигло 1137, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1137, выздоровели 922 человека, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 6439 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 326 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрузияВ мире
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