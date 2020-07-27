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В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на шесть и достигло 1137, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:54
2020-07-27T08:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, грузия, в мире