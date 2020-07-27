Въехавших в Южную Корею иностранцев с COVID-19 обяжут платить за лечение

СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Власти Власти Южной Кореи решили пересмотреть законодательство о бесплатном лечении иностранных граждан с коронавирусом в связи с ростом завезенных из-за границы случаев COVID-19, сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху.

"Учитывая проблему роста экономического давления на медицинскую и карантинную системы с увеличением иностранных пациентов с коронавирусом, мы приняли решение подготовить план пересмотра системы покрытия их расходов на лечение", - заявил Пак Нын Ху по итогам заседания Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Еще в воскресенье на заседании штаба премьер-министр Чон Се Гюн заявил о необходимости иностранным гражданам самим платить за лечение от коронавируса после того, как в субботу Южная Корея зарегистрировала 113 новых случаев заболевания, 86 из которых были завезены из-за границы – 36 человек из Ирака и 34 человека из России.

В соответствии с действующим законодательством РК, расходы на стационарное лечение и лечение подтвержденных пациентов с коронавирусом покрываются правительством независимо от их гражданства. Теперь минздрав пересмотрит плавила так, чтобы можно было требовать плату с иностранцев, которые знают, что они инфицированы COVID-19, но все же едут в Корею. Покрывать расходы самостоятельно попросят тех, у кого коронавирус обнаружат на границе или же в течении двухнедельного карантина по прибытии. Вначале планируется применить новые требования только к тем, кто нарушал правила карантинной безопасности. Правительство рассмотрит вопрос о расширении сферы охвата в зависимости от ситуации с вирусом в стране.

Пак Нын Ху сообщил, что плата с иностранцев за лечение будет взиматься с учетом принципа взаимности в дипломатических отношениях.

"Если мы потребуем плату за лечение с граждан тех стран, что также требуют платить за лечение у инфицированных южнокорейских граждан, я думаю, наши люди за рубежом смогли бы с большей вероятностью получить помощь бесплатно", - пояснил министр.

Пак Нын Ху также добавил, что правительство планирует взимать плату за госпитализацию и медицинские расходы, но не за тестирование. Тест на коронавирус останется бесплатным для всех вне зависимости от гражданства.

Также в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом среди российских моряков, прибывающих в Пусан , южнокорейские власти теперь будут требовать от входящих в порт кораблей в течении 48 часов предоставить сертификаты об отсутствии у всех людей на борту COVID-19.