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Распространение нового коронавируса
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Въехавших в Южную Корею иностранцев с COVID-19 обяжут платить за лечение
Власти Южной Кореи решили пересмотреть законодательство о бесплатном лечении иностранных граждан с коронавирусом в связи с ростом завезенных из-за границы... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:52
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чон се гюн
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, чон се гюн, коронавирусы, южная корея, ирак, пусан, в мире

Въехавших в Южную Корею иностранцев с COVID-19 обяжут платить за лечение

08:52 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Власти Южной Кореи решили пересмотреть законодательство о бесплатном лечении иностранных граждан с коронавирусом в связи с ростом завезенных из-за границы случаев COVID-19, сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху.
"Учитывая проблему роста экономического давления на медицинскую и карантинную системы с увеличением иностранных пациентов с коронавирусом, мы приняли решение подготовить план пересмотра системы покрытия их расходов на лечение", - заявил Пак Нын Ху по итогам заседания Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Еще в воскресенье на заседании штаба премьер-министр Чон Се Гюн заявил о необходимости иностранным гражданам самим платить за лечение от коронавируса после того, как в субботу Южная Корея зарегистрировала 113 новых случаев заболевания, 86 из которых были завезены из-за границы – 36 человек из Ирака и 34 человека из России.
В соответствии с действующим законодательством РК, расходы на стационарное лечение и лечение подтвержденных пациентов с коронавирусом покрываются правительством независимо от их гражданства. Теперь минздрав пересмотрит плавила так, чтобы можно было требовать плату с иностранцев, которые знают, что они инфицированы COVID-19, но все же едут в Корею. Покрывать расходы самостоятельно попросят тех, у кого коронавирус обнаружат на границе или же в течении двухнедельного карантина по прибытии. Вначале планируется применить новые требования только к тем, кто нарушал правила карантинной безопасности. Правительство рассмотрит вопрос о расширении сферы охвата в зависимости от ситуации с вирусом в стране.
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Пак Нын Ху сообщил, что плата с иностранцев за лечение будет взиматься с учетом принципа взаимности в дипломатических отношениях.
"Если мы потребуем плату за лечение с граждан тех стран, что также требуют платить за лечение у инфицированных южнокорейских граждан, я думаю, наши люди за рубежом смогли бы с большей вероятностью получить помощь бесплатно", - пояснил министр.
Пак Нын Ху также добавил, что правительство планирует взимать плату за госпитализацию и медицинские расходы, но не за тестирование. Тест на коронавирус останется бесплатным для всех вне зависимости от гражданства.
Также в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом среди российских моряков, прибывающих в Пусан, южнокорейские власти теперь будут требовать от входящих в порт кораблей в течении 48 часов предоставить сертификаты об отсутствии у всех людей на борту COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чон Се ГюнКоронавирусыЮжная КореяИракПусанВ мире
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