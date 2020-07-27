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Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
Власти Узбекистана в первой декаде августа организуют спецрейсы в шесть городов России для вывоза студентов-соотечественников на родину после приостановки... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:51
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, узбекистан

Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19

08:51 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ТАШКЕНТ, 27 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана в первой декаде августа организуют спецрейсы в шесть городов России для вывоза студентов-соотечественников на родину после приостановки сообщения из-за нового коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости в понедельник представитель министерства транспорта республики.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее в соцсетях было размещено видео студентов из Узбекистана, обучающихся в Сибирском федеральном округе, где они обращаются к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них чартерный рейс домой. Авиакомпания Uzbekistan Airways 22 июля доставила из Новосибирска в Ташкент около 200 студентов. Позднее такое же видео было размещено узбекистанцами, обучающимися в Казани, Симферополе и Элисте.
"По поручению республиканской специальной комиссии в первой декаде августа специальными чартерными рейсами из шести городов России будут возвращены наши студенты", - сказал представитель минтранса. В частности, вывозные рейсы будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону. Также планируются спецрейсы из Киева и Каира.
По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись почти 40 тысяч соотечественников, в том числе около 15 тысяч из России, из Узбекистана в РФ – более 3,6 тысячи россиян. Ранее оперштаб при кабмине страны сообщал об организации с 22 июля по 2 августа еще 18 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе семи - из России. В первую очередь, на спецрейсы регистрируются пожилые граждане, лица, имеющие проблемы со здоровьем, беременные женщины и женщины с грудными детьми.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияУзбекистан
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