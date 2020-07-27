В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр

С 27 июля для такого нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или до шести месяцев ареста.

Изменение связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных "с извлечением крупного дохода".