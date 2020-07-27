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В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
В России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:52
россия
авто
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, авто, общество

В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр

08:47 27.07.2020 (обновлено: 08:52 27.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль выезжает из сервисного центра
Автомобиль выезжает из сервисного центра
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков.
С 27 июля для такого нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или до шести месяцев ареста.
Изменение связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных "с извлечением крупного дохода".
По мнению экспертов, поправки позволят снизить риск оформления диагностических карт неаккредитованными лицами.
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