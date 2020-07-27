В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19

Врач отметила, что динамика заболеваемости в Забайкалье имеет устойчивое снижение, но сохраняются риски в части проведения массовых мероприятий. Снижается количество медработников, подтвержденных риску заражения, несколько медучреждений перешли в обычный режим работы. На прошлой неделе не было зарегистрировано случаев заболевания среди медиков.