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В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
Забайкальский край готовится выйти на финальный этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:47
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), забайкальский край, общество

В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19

08:47 27.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Забайкальский край готовится выйти на финальный этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главного санитарного врача края Светлану Лапу.
"Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 0,5. Это послужило основанием для направления обоснований в федеральную службу Роспотребнадзора по переходу на третий этап снятия ограничений в регионе. Возможно возобновление работы общепитов, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров", - приводит цитату Лапы пресс-служба.
Врач отметила, что динамика заболеваемости в Забайкалье имеет устойчивое снижение, но сохраняются риски в части проведения массовых мероприятий. Снижается количество медработников, подтвержденных риску заражения, несколько медучреждений перешли в обычный режим работы. На прошлой неделе не было зарегистрировано случаев заболевания среди медиков.
По данным на 27 июля, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4050, за сутки зафиксировано 12 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Забайкальский крайОбщество
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