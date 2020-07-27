В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19

КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Забайкальский край готовится выйти на финальный этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главного санитарного врача края Светлану Лапу.
"Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 0,5. Это послужило основанием для направления обоснований в федеральную службу Роспотребнадзора по переходу на третий этап снятия ограничений в регионе. Возможно возобновление работы общепитов, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров", - приводит цитату Лапы пресс-служба.
Врач отметила, что динамика заболеваемости в Забайкалье имеет устойчивое снижение, но сохраняются риски в части проведения массовых мероприятий. Снижается количество медработников, подтвержденных риску заражения, несколько медучреждений перешли в обычный режим работы. На прошлой неделе не было зарегистрировано случаев заболевания среди медиков.
По данным на 27 июля, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4050, за сутки зафиксировано 12 случаев.
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