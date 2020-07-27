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Названы повышающие риск смерти при COVID-19 заболевания
Любые хронические заболевания повышают риск смерти от COVID-19, заявил главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, общество

Названы повышающие риск смерти при COVID-19 заболевания

08:46 27.07.2020 (обновлено: 09:09 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Любые хронические заболевания повышают риск смерти от COVID-19, заявил главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин.
"Это, как правило, хронические сердечно-сосудистые болезни, заболевания легких", - отметил он в комментарии Ura.ru.
Кроме того, в группу риска входят люди, принимающие препараты для лечения язвенных болезней.
Ранее Центры по контролю и профилактике США опубликовали исследование о влиянии сахарного диабета на риск смерти от коронавируса. Специалисты пришли к выводу, заболевание может увеличивать вероятность летального исхода в 12 раз. Помимо этого, диабет занял второе место по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
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08:46Названы повышающие риск смерти при COVID-19 заболевания
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