В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом

БИШКЕК, 27 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 483 за сутки, 24 человека умерли, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
“На 27 июля 2020 года по республике зарегистрировано 483 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 154 из них в Бишкеке”, - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 человекa. Выздоровели 817 человек.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 22 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2683 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 33 296. Умерли 1301 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.