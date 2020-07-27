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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574959092.html
В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 483 за сутки, 24 человека умерли, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бишкек, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом

08:37 27.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу. Архивное фото
БИШКЕК, 27 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 483 за сутки, 24 человека умерли, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
“На 27 июля 2020 года по республике зарегистрировано 483 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 154 из них в Бишкеке”, - заявил представитель штаба.
Блокпост на въезде в Бишкек
Вчера, 08:43Распространение нового коронавируса
В Киргизии за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 человекa. Выздоровели 817 человек.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 22 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2683 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 33 296. Умерли 1301 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БишкекКиргизияВ мире
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