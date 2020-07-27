В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл - РИА Новости. Бывший глава райцентра в Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.

Ведомство уточняет, что в ноябре 2019 года экс-глава села Шурышкарское, разозлившись на свою сожительницу, которая выходила из дома без его ведома, бросил в нее цветочный горшок, который попал женщине в голову. После этого, как сообщается, он схватил ее за волосы, отрезал их и стал избивать, затем заставил полностью раздеться.

"Обнаженную женщину он насильно поместил в помещение погреба, где удерживал в течение пяти часов. Освободив потерпевшую, подсудимый пристегнул ее наручниками к металлическому ящику и продолжил наносить удары кулаками рук в область лица, головы и тела. После этого он взял пистолет и, угрожая убийством, нанес рукояткой множественные удары по голове женщины", - говорится в сообщении.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, уточняет прокуратура. Она дождалась, когда экс-чиновник выйдет из дома, смогла разорвать цепь от наручников, выпрыгнула с балкона второго этажа на улицу, сломав ногу, и доползла до соседа, который помог ей добраться до больницы, отмечается в сообщении ведомства.

Уголовное дело в отношении бывшего главы села было возбуждено по двум статьям УК РФ: часть 1 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ) и часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

"Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением запретов покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы Шурышкарского района, изменять место жительства", - добавили в ведомстве.