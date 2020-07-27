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В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:30
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
шурышкарский район
происшествия
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шурышкарский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), шурышкарский район, происшествия

В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу

08:30 27.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл - РИА Новости. Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.
Ведомство уточняет, что в ноябре 2019 года экс-глава села Шурышкарское, разозлившись на свою сожительницу, которая выходила из дома без его ведома, бросил в нее цветочный горшок, который попал женщине в голову. После этого, как сообщается, он схватил ее за волосы, отрезал их и стал избивать, затем заставил полностью раздеться.
"Обнаженную женщину он насильно поместил в помещение погреба, где удерживал в течение пяти часов. Освободив потерпевшую, подсудимый пристегнул ее наручниками к металлическому ящику и продолжил наносить удары кулаками рук в область лица, головы и тела. После этого он взял пистолет и, угрожая убийством, нанес рукояткой множественные удары по голове женщины", - говорится в сообщении.
Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, уточняет прокуратура. Она дождалась, когда экс-чиновник выйдет из дома, смогла разорвать цепь от наручников, выпрыгнула с балкона второго этажа на улицу, сломав ногу, и доползла до соседа, который помог ей добраться до больницы, отмечается в сообщении ведомства.
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Уголовное дело в отношении бывшего главы села было возбуждено по двум статьям УК РФ: часть 1 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ) и часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
"Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением запретов покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы Шурышкарского района, изменять место жительства", - добавили в ведомстве.
По информации региональных СМИ, чиновник занимал должность главы районного центра с сентября 2017 года по декабрь 2018-го и был уволен по требованию прокуратуры.
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