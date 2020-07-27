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Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
Руководитель одной из компаний закрытого города Железногорск в Красноярском крае подозревается в крупном мошенничестве в рамках участия в федеральной программе... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:23
глонасс (система навигации)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
железногорск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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глонасс (система навигации), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, железногорск , происшествия

Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве

08:23 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Руководитель одной из компаний закрытого города Железногорск в Красноярском крае подозревается в крупном мошенничестве в рамках участия в федеральной программе по поддержанию и развитию системы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность руководителя одного из коммерческих предприятий ЗАТО Железногорска Красноярского края, причастного к мошенничеству в крупном размере. … Установлено, что директором…в рамках участия в Федеральной целевой программе "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" был заключён договор субподряда с АО "ИСС" на проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению производства коммерческих аппаратов системы "ГЛОНАС"…Директор компании…подписал акты о приёмке выполненных работ на услуги, которые были оказаны ненадлежащим образом", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что действия подозреваемого привели к имущественному ущербу в 10,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК России (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства уголовного дела.
Сотрудник полиции в суде
26 ноября 2019, 18:30
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ГЛОНАСС (система навигации)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайЖелезногорскПроисшествия
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