Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве

"Пресечена противоправная деятельность руководителя одного из коммерческих предприятий ЗАТО Железногорска Красноярского края, причастного к мошенничеству в крупном размере. … Установлено, что директором…в рамках участия в Федеральной целевой программе "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" был заключён договор субподряда с АО "ИСС" на проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению производства коммерческих аппаратов системы "ГЛОНАС"…Директор компании…подписал акты о приёмке выполненных работ на услуги, которые были оказаны ненадлежащим образом", - говорится в сообщении.