Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Руководитель одной из компаний закрытого города Железногорск в Красноярском крае подозревается в крупном мошенничестве в рамках участия в федеральной программе по поддержанию и развитию системы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность руководителя одного из коммерческих предприятий ЗАТО Железногорска Красноярского края, причастного к мошенничеству в крупном размере. … Установлено, что директором…в рамках участия в Федеральной целевой программе "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" был заключён договор субподряда с АО "ИСС" на проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению производства коммерческих аппаратов системы "ГЛОНАС"…Директор компании…подписал акты о приёмке выполненных работ на услуги, которые были оказаны ненадлежащим образом", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что действия подозреваемого привели к имущественному ущербу в 10,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК России (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства уголовного дела.
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