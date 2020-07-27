В восьми московских парках открылись веревочные городки

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Веревочные городки открылись в восьми столичных парках, среди которых " Веревочные городки открылись в восьми столичных парках, среди которых " Сокольники ", "Фили" и "Красная Пресня", говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы

"В наших парках работают веревочные городки для взрослых и детей разного уровня спортивной подготовки. Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили", - приводятся на сайте слова пресс-службы Мосгорпарка

Подчеркивается, что высота трассы в парке "Фили" составляет 22 метра, с нее открываются панорамные виды на Москву-реку. Помимо нее в парке оборудовано еще восемь трасс, среди которых легкий маршрут для детей от четырех лет.

Добавляется, что веревочные городки расположены еще в Таганском парке, музее-заповеднике "Царицыно", а также парках "Кузьминки", "Митино", "Красная Пресня", "Сокольники" и Измайловском парке.