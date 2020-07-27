https://ria.ru/20200727/1574958854.html
В восьми московских парках открылись веревочные городки
Веревочные городки открылись в восьми столичных парках, среди которых "Сокольники", "Фили" и "Красная Пресня", говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:19
2020-07-27T08:19
мосгорпарк
"сокольники"
москва
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгорпарк, "сокольники", москва, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Веревочные городки открылись в восьми столичных парках, среди которых "Сокольники
", "Фили" и "Красная Пресня", говорится на официальном портале
мэра и правительства Москвы
.
"В наших парках работают веревочные городки для взрослых и детей разного уровня спортивной подготовки. Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили", - приводятся на сайте слова пресс-службы Мосгорпарка
.
Подчеркивается, что высота трассы в парке "Фили" составляет 22 метра, с нее открываются панорамные виды на Москву-реку. Помимо нее в парке оборудовано еще восемь трасс, среди которых легкий маршрут для детей от четырех лет.
Добавляется, что веревочные городки расположены еще в Таганском парке, музее-заповеднике "Царицыно", а также парках "Кузьминки", "Митино", "Красная Пресня", "Сокольники" и Измайловском парке.
"Узнать подробнее о маршрутах и стоимости билетов можно на официальных сайтах. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции во всех веревочных парках регулярно проводится дезинфекция и санитарная обработка поверхностей", - добавляется в сообщении.