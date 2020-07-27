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В восьми московских парках открылись веревочные городки
Веревочные городки открылись в восьми столичных парках, среди которых "Сокольники", "Фили" и "Красная Пресня", говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:19
мосгорпарк
"сокольники"
москва
общество
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РИА Новости
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353
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мосгорпарк, "сокольники", москва, общество

В восьми московских парках открылись веревочные городки

08:19 27.07.2020
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© Фото : предоставлено реабилитационным центром "Шередарь"Веревочный парк
Веревочный парк
© Фото : предоставлено реабилитационным центром "Шередарь"
Веревочный парк. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Веревочные городки открылись в восьми столичных парках, среди которых "Сокольники", "Фили" и "Красная Пресня", говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В наших парках работают веревочные городки для взрослых и детей разного уровня спортивной подготовки. Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили", - приводятся на сайте слова пресс-службы Мосгорпарка.
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Подчеркивается, что высота трассы в парке "Фили" составляет 22 метра, с нее открываются панорамные виды на Москву-реку. Помимо нее в парке оборудовано еще восемь трасс, среди которых легкий маршрут для детей от четырех лет.
Добавляется, что веревочные городки расположены еще в Таганском парке, музее-заповеднике "Царицыно", а также парках "Кузьминки", "Митино", "Красная Пресня", "Сокольники" и Измайловском парке.
"Узнать подробнее о маршрутах и стоимости билетов можно на официальных сайтах. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции во всех веревочных парках регулярно проводится дезинфекция и санитарная обработка поверхностей", - добавляется в сообщении.
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