В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперты Эксперты Роскачества рассказали, какой хлеб больше всего подвержен появлению плесени.

"Хлеб, который реализуется в нарезанном и упакованном виде, в большей степени подвержен плесневению, потому что при нарезке хлеба увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что в хлебобулочных изделиях недопустима любая плесень. В то же время хлеб в упакованном виде в полимерной пленке считается идеальным местом для ее развития. Исключениями могут считаться продукты с пониженной влажностью: сушки, сухари, соломка, хрустящие хлебцы, хлебные палочки, хотя при хранении в сыром помещении и нарушении целостности упаковки на них тоже может появиться плесень.

Скорость плесневения зависит от условий хранения и вида хлебобулочных изделий, способа приготовления, санитарного состояния производства, а также вида плесени и ее физиологических особенностей. Пшеничный и ржаной хлеб не могут заплесневеть в течение суток после выпечки.

Пораженный хлеб покрывается пушистым налетом разнообразных цветов: белого, серого, зеленого, желтого, голубоватого, черного. Чаще всего развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень. Она производит вещества, которые могут оказывать острое токсическое или канцерогенное действие. Самыми ядовитыми считаются желтая плесень и черная гниль.

Прорастание невидимого мицелия гриба внутрь и формирование плесени на поверхности хлеба происходит одновременно. Но заметить ее сначала очень сложно, поэтому стоит ориентироваться на вкус и запах.

"Если у изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу", — советуют эксперты.