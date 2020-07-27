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В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
Эксперты Роскачества рассказали, какой хлеб больше всего подвержен появлению плесени. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:54
роскачество
хлеб
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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роскачество, хлеб, общество

В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее

08:31 27.07.2020 (обновлено: 08:54 27.07.2020)
546
© Depositphotos / DenisfilmСвежеиспеченный хлеб
Свежеиспеченный хлеб
© Depositphotos / Denisfilm
Свежеиспеченный хлеб . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперты Роскачества рассказали, какой хлеб больше всего подвержен появлению плесени.
"Хлеб, который реализуется в нарезанном и упакованном виде, в большей степени подвержен плесневению, потому что при нарезке хлеба увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
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Отмечается, что в хлебобулочных изделиях недопустима любая плесень. В то же время хлеб в упакованном виде в полимерной пленке считается идеальным местом для ее развития. Исключениями могут считаться продукты с пониженной влажностью: сушки, сухари, соломка, хрустящие хлебцы, хлебные палочки, хотя при хранении в сыром помещении и нарушении целостности упаковки на них тоже может появиться плесень.
Скорость плесневения зависит от условий хранения и вида хлебобулочных изделий, способа приготовления, санитарного состояния производства, а также вида плесени и ее физиологических особенностей. Пшеничный и ржаной хлеб не могут заплесневеть в течение суток после выпечки.
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Пораженный хлеб покрывается пушистым налетом разнообразных цветов: белого, серого, зеленого, желтого, голубоватого, черного. Чаще всего развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень. Она производит вещества, которые могут оказывать острое токсическое или канцерогенное действие. Самыми ядовитыми считаются желтая плесень и черная гниль.
Прорастание невидимого мицелия гриба внутрь и формирование плесени на поверхности хлеба происходит одновременно. Но заметить ее сначала очень сложно, поэтому стоит ориентироваться на вкус и запах.

"Если у изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу", — советуют эксперты.

В домашних условиях хлеб лучше хранить в сухом темном месте, подальше от источников сырости и нагрева: например, в хлебнице, при температуре плюс 20–25 °С и влажности воздуха не выше 70%. Хлеб не должен находиться рядом с поверхностями, где образуется конденсат; если хранится в полимерной упаковке, его нельзя держать на солнце. Кроме того, в в полиэтиленовом пакете хлеб плесневеет быстрее, чем в бумаге или под полотенцем, так как некуда испаряться влаге, замечают эксперты Роскачества.
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РоскачествохлебОбщество
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