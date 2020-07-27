https://ria.ru/20200727/1574958763.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
Более 350 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:15
2020-07-27T08:15
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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