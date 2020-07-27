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Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
Суммарная площадь лесных пожаров в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 38 тысяч гектаров, в настоящее время действует 30 очагов на площади... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:29
владимир зиничев
ханты-мансийский автономный округ
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
наталья комарова
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зиничев, ханты-мансийский автономный округ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, наталья комарова, происшествия

Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году

08:11 27.07.2020 (обновлено: 08:29 27.07.2020)
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Лесные пожары. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл - РИА Новости. Суммарная площадь лесных пожаров в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 38 тысяч гектаров, в настоящее время действует 30 очагов на площади более 10 тысяч гектаров, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.
"Действует 30 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 10,2 тысячи гектаров, из них локализовано семь... Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 326 лесных пожаров общей площадью 38,7 тысячи гектаров", - сообщают власти региона.
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Суммарная площадь природных возгораний в Югре в нынешнем году более чем в 12 раз превышает зафиксированную к концу июля 2019-го. По информации правительства ХМАО, в большинстве случаев причинами пожаров в лесах являются грозовые разряды, только 20 возгораний произошло из-за нарушений людьми правил безопасности.
Ранее в регионе побывали глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин. Они, в частности, совершили облет Советского района, где ситуация с природными пожарами была наиболее сложной. Так, Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности, а Кобылкин отметил, что обстановка в Югре "непростая, но управляемая".
Губернатор Югры Наталья Комарова в середине июля ввела режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. Позже она подчеркнула, что привлечение сил и средств федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Югре пока не требуется.
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Владимир ЗиничевХанты-Мансийский автономный округМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинНаталья КомароваПроисшествия
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