Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл - РИА Новости. Суммарная площадь лесных пожаров в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 38 тысяч гектаров, в настоящее время действует 30 очагов на площади более 10 тысяч гектаров, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.
"Действует 30 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 10,2 тысячи гектаров, из них локализовано семь... Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 326 лесных пожаров общей площадью 38,7 тысячи гектаров", - сообщают власти региона.
Суммарная площадь природных возгораний в Югре в нынешнем году более чем в 12 раз превышает зафиксированную к концу июля 2019-го. По информации правительства ХМАО, в большинстве случаев причинами пожаров в лесах являются грозовые разряды, только 20 возгораний произошло из-за нарушений людьми правил безопасности.
Ранее в регионе побывали глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин. Они, в частности, совершили облет Советского района, где ситуация с природными пожарами была наиболее сложной. Так, Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности, а Кобылкин отметил, что обстановка в Югре "непростая, но управляемая".
Губернатор Югры Наталья Комарова в середине июля ввела режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. Позже она подчеркнула, что привлечение сил и средств федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Югре пока не требуется.