Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году

"Действует 30 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 10,2 тысячи гектаров, из них локализовано семь... Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 326 лесных пожаров общей площадью 38,7 тысячи гектаров", - сообщают власти региона.

Суммарная площадь природных возгораний в Югре в нынешнем году более чем в 12 раз превышает зафиксированную к концу июля 2019-го. По информации правительства ХМАО, в большинстве случаев причинами пожаров в лесах являются грозовые разряды, только 20 возгораний произошло из-за нарушений людьми правил безопасности.