Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что посмотрела фильм телеведущей Ксении Собчак об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре, однако отметила, что до окончания следственных действий об объективности говорить пока сложно.
Ранее Кузнецова заявила РИА Новости, что ещё до предания этой истории широкой огласке уточняла информацию и была на связи с уполномоченным в регионе, а также сказала, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители.
"Да-да (посмотрела – ред.). Мне сложно судить (об объективности – ред.) без документов, дождемся информацию и посмотрим. Меня волнует, насколько защищены права детей. Для этого мы сразу связались с коллегой в регионе, он выезжал на место, и сейчас мы пишем в прокуратуру. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах", - сказала агентству омбудсмен.
Она отметила, что ей тяжело было слышать, как девушка в фильме рассказывает о том, что с ней делали и как били. "Это недопустимо и страшно", - добавила Кузнецова.
Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм-расследование об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре, а также о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса. До этого Собчак сообщила, что приехала в монастырь, чтобы собирать материал для своего расследования, а на съемочную группу напали, после чего были направлены обращения в приемную центрального аппарата Следственного комитета России. В Екатеринбургской епархии РИА Новости говорили, что изучают сообщения о насилии над детьми в 2009-2010 годах.