Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре

"Да-да (посмотрела – ред.). Мне сложно судить (об объективности – ред.) без документов, дождемся информацию и посмотрим. Меня волнует, насколько защищены права детей. Для этого мы сразу связались с коллегой в регионе, он выезжал на место, и сейчас мы пишем в прокуратуру. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах", - сказала агентству омбудсмен.