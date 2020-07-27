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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200727/1574958589.html
Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что посмотрела фильм телеведущей Ксении Собчак об избиении детей в Среднеуральском... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:10
религия и мировоззрение
анна кузнецова
новости - религия и мировоззрение
генеральная прокуратура рф
ксения собчак
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анна кузнецова, новости - религия и мировоззрение, генеральная прокуратура рф, ксения собчак, общество

Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре

08:10 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что посмотрела фильм телеведущей Ксении Собчак об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре, однако отметила, что до окончания следственных действий об объективности говорить пока сложно.
Ранее Кузнецова заявила РИА Новости, что ещё до предания этой истории широкой огласке уточняла информацию и была на связи с уполномоченным в регионе, а также сказала, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
07:05Религия и мировоззрение
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
"Да-да (посмотрела – ред.). Мне сложно судить (об объективности – ред.) без документов, дождемся информацию и посмотрим. Меня волнует, насколько защищены права детей. Для этого мы сразу связались с коллегой в регионе, он выезжал на место, и сейчас мы пишем в прокуратуру. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах", - сказала агентству омбудсмен.
Она отметила, что ей тяжело было слышать, как девушка в фильме рассказывает о том, что с ней делали и как били. "Это недопустимо и страшно", - добавила Кузнецова.
Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм-расследование об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре, а также о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса. До этого Собчак сообщила, что приехала в монастырь, чтобы собирать материал для своего расследования, а на съемочную группу напали, после чего были направлены обращения в приемную центрального аппарата Следственного комитета России. В Екатеринбургской епархии РИА Новости говорили, что изучают сообщения о насилии над детьми в 2009-2010 годах.
Телеведущая Ксения Собчак во время пресс-конференции Партия перемен - навстречу съезду. 31 мая 2018
13 июля, 21:44
Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале
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Религия и мировоззрениеАнна КузнецоваНовости - Религия и мировоззрениеГенеральная прокуратура РФКсения СобчакОбщество
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