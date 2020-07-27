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Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
Власти Вьетнама намерены вывезти за четыре дня примерно 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг, где ранее после длительного перерыва были зафиксированы... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дананг
вьетнам
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, дананг, вьетнам, в мире

Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов

07:58 27.07.2020
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
© Flickr / Ian Fuller
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Вьетнама намерены вывезти за четыре дня примерно 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг, где ранее после длительного перерыва были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, сообщает портал правительства страны.
В субботу в Дананге был зарегистрирован первый для Вьетнама за 102 дня случай местного заражения коронавирусной инфекцией. Пациентом оказался 57-летний житель города, никуда не выезжавший в течение последнего месяца. Более ста человек – соседей, родственников и друзей заболевшего - были помещены в карантин и уже в субботу прошли первую серию тестов на COVID-19, давшую у всех отрицательный результат. В воскресенье был выявлен второй случай заражения.
"Для эвакуации примерно 80 тысяч туристов из города Дананг в центральной части страны после подтверждения на выходных COVID-19 у троих местных жителей понадобится по меньшей мере четыре дня", - говорится в заявлении.
Управление гражданской авиации Вьетнама сообщило в свою очередь, что ежедневно в Дананг и из него совершается около 100 рейсов по одиннадцати направлениям.
Минздрав Вьетнама решил направить в город три команды для борьбы со вспышкой заболевания.
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В связи с вероятностью возникновения новой вспышки болезни в городе были приняты меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, запрещено проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое стечение людей, проводятся дополнительные эпидемиологические расследования. Также Дананг прекратил с 13.00 воскресенья (09.00 мск) прием туристов. Туристам, уже находящимся в городе, как сообщалось ранее, продолжат оказывать услуги, однако с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.
По последним данным, во Вьетнаме выявлены 420 случаев COVID-19, в числе которых 276 завезенных. Вылечились от заболевания 365 пациентов или 86,9% от общего числа. Смертей от коронавируса во Вьетнаме зарегистрировано не было.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанангВьетнамВ мире
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