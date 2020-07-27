Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Власти Вьетнама намерены вывезти за четыре дня примерно 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг , где ранее после длительного перерыва были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, сообщает портал правительства страны.

В субботу в Дананге был зарегистрирован первый для Вьетнама за 102 дня случай местного заражения коронавирусной инфекцией. Пациентом оказался 57-летний житель города, никуда не выезжавший в течение последнего месяца. Более ста человек – соседей, родственников и друзей заболевшего - были помещены в карантин и уже в субботу прошли первую серию тестов на COVID-19, давшую у всех отрицательный результат. В воскресенье был выявлен второй случай заражения.

"Для эвакуации примерно 80 тысяч туристов из города Дананг в центральной части страны после подтверждения на выходных COVID-19 у троих местных жителей понадобится по меньшей мере четыре дня", - говорится в заявлении.

Управление гражданской авиации Вьетнама сообщило в свою очередь, что ежедневно в Дананг и из него совершается около 100 рейсов по одиннадцати направлениям.

Минздрав Вьетнама решил направить в город три команды для борьбы со вспышкой заболевания.

В связи с вероятностью возникновения новой вспышки болезни в городе были приняты меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, запрещено проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое стечение людей, проводятся дополнительные эпидемиологические расследования. Также Дананг прекратил с 13.00 воскресенья (09.00 мск) прием туристов. Туристам, уже находящимся в городе, как сообщалось ранее, продолжат оказывать услуги, однако с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.

По последним данным, во Вьетнаме выявлены 420 случаев COVID-19, в числе которых 276 завезенных. Вылечились от заболевания 365 пациентов или 86,9% от общего числа. Смертей от коронавируса во Вьетнаме зарегистрировано не было.