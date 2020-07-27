https://ria.ru/20200727/1574958203.html
Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
Власти Вьетнама намерены вывезти за четыре дня примерно 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг, где ранее после длительного перерыва были зафиксированы... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:58
2020-07-27T07:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дананг
вьетнам
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_0:89:1536:953_1400x0_80_0_0_a1f6a8b6464f99a9ed636f9a2ca51f20.jpg
https://ria.ru/20200727/1574956649.html
дананг
вьетнам
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_0:89:1536:953_1400x0_80_0_0_a1f6a8b6464f99a9ed636f9a2ca51f20.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_95:0:1460:1024_1400x0_80_0_0_ba2f463c95efe95769b74f9f736cd0ae.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_265:0:1289:1024_1400x0_80_0_0_a0489f214cd1621b298d73025d4bb1bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дананг, вьетнам, в мире
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Власти Вьетнама
намерены вывезти за четыре дня примерно 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг
, где ранее после длительного перерыва были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, сообщает портал правительства страны.
В субботу в Дананге был зарегистрирован первый для Вьетнама за 102 дня случай местного заражения коронавирусной инфекцией. Пациентом оказался 57-летний житель города, никуда не выезжавший в течение последнего месяца. Более ста человек – соседей, родственников и друзей заболевшего - были помещены в карантин и уже в субботу прошли первую серию тестов на COVID-19, давшую у всех отрицательный результат. В воскресенье был выявлен второй случай заражения.
"Для эвакуации примерно 80 тысяч туристов из города Дананг в центральной части страны после подтверждения на выходных COVID-19 у троих местных жителей понадобится по меньшей мере четыре дня", - говорится в заявлении.
Управление гражданской авиации Вьетнама сообщило в свою очередь, что ежедневно в Дананг и из него совершается около 100 рейсов по одиннадцати направлениям.
Минздрав Вьетнама решил направить в город три команды для борьбы со вспышкой заболевания.
В связи с вероятностью возникновения новой вспышки болезни в городе были приняты меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, запрещено проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое стечение людей, проводятся дополнительные эпидемиологические расследования. Также Дананг прекратил с 13.00 воскресенья (09.00 мск) прием туристов. Туристам, уже находящимся в городе, как сообщалось ранее, продолжат оказывать услуги, однако с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.
По последним данным, во Вьетнаме выявлены 420 случаев COVID-19, в числе которых 276 завезенных. Вылечились от заболевания 365 пациентов или 86,9% от общего числа. Смертей от коронавируса во Вьетнаме зарегистрировано не было.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.