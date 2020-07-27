В Хакасии планируют разрешить работу детсадам в полноценном режиме

КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Власти Хакасии в ближайшее время планируют разрешить муниципалитетам самостоятельно определять формат работы детских садов в условиях пандемии COVID-19, сообщается на странице главы республики Валентина Коновалова в социальной сети "ВКонтакте".
"Состоялось заседание оперативного штаба по предотвращению распространения в Хакасии COVID-19. … Рассмотрели также вопрос о предоставлении в ближайшее время руководству муниципальных образований Хакасии возможности самостоятельно определять (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на местах), в каком виде обеспечивать работу детских садов: в формате дежурных групп или в полноценном режиме. В ближайшие дни в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности будет внесен ряд изменений, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
С момента начала пандемии в регионе зафиксировано 2769 случаев заражения COVID-19, 31 пациент умер, 2285 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.