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https://ria.ru/20200727/1574958172.html
В Хакасии планируют разрешить работу детсадам в полноценном режиме
Власти Хакасии в ближайшее время планируют разрешить муниципалитетам самостоятельно определять формат работы детских садов в условиях пандемии COVID-19,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:56
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валентин коновалов
республика хакасия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153285/38/1532853865_0:0:2499:1407_1400x0_80_0_0_ed064b372eee2ec8b39d62c5be7efece.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентин коновалов, республика хакасия, общество

В Хакасии планируют разрешить работу детсадам в полноценном режиме

07:56 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкИзбранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на церемонии вступления в должность
Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на церемонии вступления в должность
© РИА Новости / Александр Колбасов
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КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Власти Хакасии в ближайшее время планируют разрешить муниципалитетам самостоятельно определять формат работы детских садов в условиях пандемии COVID-19, сообщается на странице главы республики Валентина Коновалова в социальной сети "ВКонтакте".
"Состоялось заседание оперативного штаба по предотвращению распространения в Хакасии COVID-19. … Рассмотрели также вопрос о предоставлении в ближайшее время руководству муниципальных образований Хакасии возможности самостоятельно определять (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на местах), в каком виде обеспечивать работу детских садов: в формате дежурных групп или в полноценном режиме. В ближайшие дни в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности будет внесен ряд изменений, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
С момента начала пандемии в регионе зафиксировано 2769 случаев заражения COVID-19, 31 пациент умер, 2285 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловРеспублика ХакасияОбщество
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