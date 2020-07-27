https://ria.ru/20200727/1574958117.html
Синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае на этой неделе
Жаркая и сухая погода с температурой до 33 градусов ожидается в Хабаровском крае на этой неделе, сообщили РИА Новости в Хабаровском Гидрометцентре. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:52
2020-07-27T07:52
гидрометцентр
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dc4310f9071d81d7dc99237cf2c6d173.jpg
https://ria.ru/20200727/1574954570.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dc4310f9071d81d7dc99237cf2c6d173.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_ed0464884c90578a22ba8e380b15a778.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_509:0:2557:2048_1400x0_80_0_0_060ef279549d7d455ceb096ca918802f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости.
Жаркая и сухая погода с температурой до 33 градусов ожидается в Хабаровском крае
на этой неделе, сообщили РИА Новости в Хабаровском Гидрометцентре
.
"Почти всю эту неделю будет жарко - до 33 градусов тепла прогнозируем. На севере чуть прохладнее - 28 градусов. Осадков не ожидается на большей территории региона, кратковременные дожди возможны на севере. Но в начале августа погода станет неустойчивой, ливни с грозами могут пройти уже 1 и 2 августа, температура понизится", - сказал представитель Гидрометцентра.
Он отметил, что 30-градусная жара в июле и начале августа для края не является аномалией. Такие жаркие периоды характерны для этого времени года.
По данным краевого правительства, несмотря на жаркую погоду, в Хабаровском крае этим летом практически нет природных пожаров. На прошлой неделе регистрировались возгорания от сухих гроз в труднодоступных районах в горах, но они не представляли опасности, и их не тушили. К понедельнику в регионе зарегистрировано четыре подобных пожара в Аяно-Майском и Охотском районах. За ними наблюдают через систему спутникового мониторинга.
Всего в крае с начала пожароопасного сезона 2020 года зарегистрирован 371 природный пожар на общей площади 226,06 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 435 природных пожаров.