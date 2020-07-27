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Синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае на этой неделе
Жаркая и сухая погода с температурой до 33 градусов ожидается в Хабаровском крае на этой неделе, сообщили РИА Новости в Хабаровском Гидрометцентре. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:52
гидрометцентр
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гидрометцентр, хабаровский край, общество

Синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае на этой неделе

07:52 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур
© РИА Новости / Александр Кряжев
ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Жаркая и сухая погода с температурой до 33 градусов ожидается в Хабаровском крае на этой неделе, сообщили РИА Новости в Хабаровском Гидрометцентре.
"Почти всю эту неделю будет жарко - до 33 градусов тепла прогнозируем. На севере чуть прохладнее - 28 градусов. Осадков не ожидается на большей территории региона, кратковременные дожди возможны на севере. Но в начале августа погода станет неустойчивой, ливни с грозами могут пройти уже 1 и 2 августа, температура понизится", - сказал представитель Гидрометцентра.
Он отметил, что 30-градусная жара в июле и начале августа для края не является аномалией. Такие жаркие периоды характерны для этого времени года.
По данным краевого правительства, несмотря на жаркую погоду, в Хабаровском крае этим летом практически нет природных пожаров. На прошлой неделе регистрировались возгорания от сухих гроз в труднодоступных районах в горах, но они не представляли опасности, и их не тушили. К понедельнику в регионе зарегистрировано четыре подобных пожара в Аяно-Майском и Охотском районах. За ними наблюдают через систему спутникового мониторинга.
Всего в крае с начала пожароопасного сезона 2020 года зарегистрирован 371 природный пожар на общей площади 226,06 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 435 природных пожаров.
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