Синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае на этой неделе

"Почти всю эту неделю будет жарко - до 33 градусов тепла прогнозируем. На севере чуть прохладнее - 28 градусов. Осадков не ожидается на большей территории региона, кратковременные дожди возможны на севере. Но в начале августа погода станет неустойчивой, ливни с грозами могут пройти уже 1 и 2 августа, температура понизится", - сказал представитель Гидрометцентра.

Он отметил, что 30-градусная жара в июле и начале августа для края не является аномалией. Такие жаркие периоды характерны для этого времени года.

По данным краевого правительства, несмотря на жаркую погоду, в Хабаровском крае этим летом практически нет природных пожаров. На прошлой неделе регистрировались возгорания от сухих гроз в труднодоступных районах в горах, но они не представляли опасности, и их не тушили. К понедельнику в регионе зарегистрировано четыре подобных пожара в Аяно-Майском и Охотском районах. За ними наблюдают через систему спутникового мониторинга.