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В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 на руднике
Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:52
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, мотыгинский район, общество

В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 на руднике

07:51 27.07.2020 (обновлено: 07:52 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке Роспотребнадзора.
"За два дня 56 случаев зафиксировано на Васильевском руднике. Всего в Мотыгинском районе 109 случаев", — сказал собеседник агентства.
Компания "Васильевский рудник" ведет разведку и добычу рудного золота на территории Партизанского рудного узла в Мотыгинском районе Красноярского края. Работа строится вахтовым методом. Объем добычи составляет порядка 1,4 тонны золота в год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайМотыгинский районОбщество
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