https://ria.ru/20200727/1574958083.html
В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 на руднике
Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:51
2020-07-27T07:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
мотыгинский район
общество
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https://ria.ru/20200726/1574941470.html
красноярский край
мотыгинский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, мотыгинский район, общество