https://ria.ru/20200727/1574958043.html
В Москве появился арт-объект "Световое пианино 1905"
Арт-объект "Световое пианино 1905", представляющий собой две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами, появился на площади возле... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:50
2020-07-27T07:50
москва
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общество
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, миннесота, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Арт-объект "Световое пианино 1905", представляющий собой две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами, появился на площади возле станции метро "Улица 1905 года" в Москве
, говорится на официальном портале
мэра и правительства столицы.
"Подсветка, меняющая цвета, располагается вдоль лицевой части ленты, а звуковые элементы установлены на каждом крыле группами по 26 штук. Расстояние между левым и правым крылом составляет семь метров, при этом обе части арт-объекта синхронизированы и активируются одновременно... В мире таких пианино всего два: одно - в штате Миннесота
в США
, другое - в российской столице", - приводятся на сайте слова пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.
В пресс-службе добавили, что светоиллюминация арт-объекта состоит из красного, оранжевого, желтого и фиолетового цветов. Подсветка, как утверждается, безопасна для детей и взрослых, так как, по данным департамента, защищена специальным экраном из монолитного поликарбоната.
Отмечается, что общая длина сооружения - 73 метра. Вдоль нижней части ленты арт-объекта установлены клавиши пианино, каждая из которых оснащена колонками и датчиком расстояния, реагирующим на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш.