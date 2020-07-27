В Москве появился арт-объект "Световое пианино 1905"

В пресс-службе добавили, что светоиллюминация арт-объекта состоит из красного, оранжевого, желтого и фиолетового цветов. Подсветка, как утверждается, безопасна для детей и взрослых, так как, по данным департамента, защищена специальным экраном из монолитного поликарбоната.