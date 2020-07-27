Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574958043.html
В Москве появился арт-объект "Световое пианино 1905"
Арт-объект "Световое пианино 1905", представляющий собой две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами, появился на площади возле... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:50
москва
сша
миннесота
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151515/89/1515158901_0:161:3000:1849_1400x0_80_0_0_d2c36071a453d8c137048f32e1f7e400.jpg
https://ria.ru/20200621/1573264044.html
москва
сша
миннесота
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151515/89/1515158901_0:161:3000:1849_1400x0_80_0_0_d2c36071a453d8c137048f32e1f7e400.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151515/89/1515158901_161:0:2841:2010_1400x0_80_0_0_ebe19037bed615acc1fc443f039bdee2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151515/89/1515158901_496:0:2506:2010_1400x0_80_0_0_63a4851f45f7f49c7626533cf4f35b61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сша, миннесота, общество

В Москве появился арт-объект "Световое пианино 1905"

07:50 27.07.2020
422
© Комплекс городского хозяйства МосквыПроект благоустройства площади около метро "Улица 1905 года"
Проект благоустройства площади около метро Улица 1905 года
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Проект благоустройства площади около метро "Улица 1905 года". Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Арт-объект "Световое пианино 1905", представляющий собой две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами, появился на площади возле станции метро "Улица 1905 года" в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Подсветка, меняющая цвета, располагается вдоль лицевой части ленты, а звуковые элементы установлены на каждом крыле группами по 26 штук. Расстояние между левым и правым крылом составляет семь метров, при этом обе части арт-объекта синхронизированы и активируются одновременно... В мире таких пианино всего два: одно - в штате Миннесота в США, другое - в российской столице", - приводятся на сайте слова пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.
В пресс-службе добавили, что светоиллюминация арт-объекта состоит из красного, оранжевого, желтого и фиолетового цветов. Подсветка, как утверждается, безопасна для детей и взрослых, так как, по данным департамента, защищена специальным экраном из монолитного поликарбоната.
Отмечается, что общая длина сооружения - 73 метра. Вдоль нижней части ленты арт-объекта установлены клавиши пианино, каждая из которых оснащена колонками и датчиком расстояния, реагирующим на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш.
Девушка едет на велосипеде мимо экспозиции, организованной в рамках акции Спасибо медработникам, в Москве
21 июня, 16:28
В Москве появились арт-объекты, посвященные Дню медработника
400001
Обсудить 0
МоскваСШАМиннесотаОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 на руднике
Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на церемонии вступления в должность
В Хакасии планируют разрешить работу детсадам в полноценном режиме
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
Новый российский космический робот может остаться без личного имени
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
Американский полицейский
Американка напала на семейную пару без масок
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
В Москве ИИ обработал более 150 тысяч КТ-снимков за время пандемии
Элиста
В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Основателя "Корчмы Тарас Бульба" могут объявить в международный розыск
Полицейский
Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
Свежеиспеченный хлеб
В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
Веревочный парк
В восьми московских парках открылись веревочные городки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Стивен Сигал хочет вести бизнес на "дальневосточном гектаре" в Бурятии
09:08СМИ: инвестиции в Корсаковский порт могут составить 90 миллиардов рублей
09:05Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая
09:02Греческая газета сообщила о нападении на журналиста
09:02В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при COVID-19 заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
Лента новостейМолния