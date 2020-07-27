https://ria.ru/20200727/1574957962.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Облачная погода с кратковременными дождями и грозой во второй половине дня ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:48
2020-07-27T07:48
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574644387_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_daf39fecf3f686a75fa43093613da324.jpg
https://ria.ru/20200727/1574954570.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574644387_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_daf39fecf3f686a75fa43093613da324.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574644387_45:0:2774:2047_1400x0_80_0_0_baae252bb49752ae5c47d6d0ce657497.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574644387_386:0:2433:2047_1400x0_80_0_0_028be8b3bf21a9551ec1fe898c34cab9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр "фобос", москва, общество