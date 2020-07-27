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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Облачная погода с кратковременными дождями и грозой во второй половине дня ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:48
центр "фобос"
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
центр "фобос", москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

07:48 27.07.2020
265
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и грозой во второй половине дня ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду. Во второй половине дня - кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице - 24-26, по области - 22-27", - сказал Синенков.
Синоптик также сообщил, что ожидается южный ветер, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
Роман Вильфанд
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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