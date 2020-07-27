В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус

"Еще у 69 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 23 пациента выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1979 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1329 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5826 человек, сняты с наблюдения 81 915 человек.