В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус

КЕМЕРОВО, 27 июл- РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили у 69 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 69 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 23 пациента выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1979 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1329 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 17 новых случаев выявлено в Кемерово, девять – в Междуреченске, семь – в Новокузнецке, шесть – в Таштагольском районе, пять – в Прокопьевске, четыре – в Белово, по три – в Юрге, Беловском и Гурьевском районах, два – в Юргинском районе, по одному – в Анжеро-Судженске, Березовском, Калтане, Киселевске, Краснобродском, Мысках, Прокопьевском, Промышленновском, Тисульском и Яшкинском районах.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5826 человек, сняты с наблюдения 81 915 человек.
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