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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус
Коронавирус за последние сутки выявили у 69 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киселевск
таштагольский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киселевск, таштагольский район, юрга, кемеровская область, общество

В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус

07:46 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 27 июл- РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили у 69 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 69 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 23 пациента выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1979 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1329 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 17 новых случаев выявлено в Кемерово, девять – в Междуреченске, семь – в Новокузнецке, шесть – в Таштагольском районе, пять – в Прокопьевске, четыре – в Белово, по три – в Юрге, Беловском и Гурьевском районах, два – в Юргинском районе, по одному – в Анжеро-Судженске, Березовском, Калтане, Киселевске, Краснобродском, Мысках, Прокопьевском, Промышленновском, Тисульском и Яшкинском районах.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5826 человек, сняты с наблюдения 81 915 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскТаштагольский районЮргаКемеровская областьОбщество
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