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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 104 пациента с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 635 человек, у 104 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792501_0:150:3111:1899_1400x0_80_0_0_ba190c7f6dc81d01d00445a98f643854.jpg
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 104 пациента с COVID-19

07:22 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 635 человек, у 104 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

"В больнице 635 человек (в том числе 11 в реанимации), из них: 173 человека с подозрением на COVID/104 случая подтверждено лабораторно, из них: 3/3 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 49 человек, из них восемь с коронавирусом. Выписано 18 человек, из них трое с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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