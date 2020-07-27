В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 104 пациента с COVID-19

"В больнице 635 человек (в том числе 11 в реанимации), из них: 173 человека с подозрением на COVID/104 случая подтверждено лабораторно, из них: 3/3 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала Краснова в соцсети Facebook.