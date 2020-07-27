https://ria.ru/20200727/1574957529.html
Американка напала на семейную пару без масок
В Сан-Диего женщина напала с перцовым баллончиком на американскую семейную пару в одном из парков города. Об этом пострадавшая Эш О’Брайен сообщила в интервью... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:11
2020-07-27T07:11
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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медицинские маски, коронавирус covid-19, сан-диего, калифорния, сша, в мире
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
В Сан-Диего
женщина напала с перцовым баллончиком на американскую семейную пару в одном из парков города. Об этом пострадавшая Эш О’Брайен сообщила в интервью ABC News
.
"Я хочу, чтобы она отправилась в тюрьму, она напала на моего мужа, я зла", — возмутилась О’Брайен.
По ее словам, она с мужем выгуливала трехмесячного щенка в парке для собак Дасти Родс в четверг. Пара сидела за столом и приступила к еде, после чего незнакомка начала провоцировать конфликт из-за того, что на них не было масок, а также из-за обеда на территории, где запрещена еда. В конечном итоге женщина прыснула перцовым баллончиком на мужа О’Брайен.
"Если бы мы знали, что там запрещена еда, мы бы ее на брали с собой в парк. Женщина, которая обрызгала его, тут же начала говорить, что мы не носим маски при социальном дистанцировании. Рядом с нами не было никого", — продолжила она.
После этого, добавила О’Брайен, незнакомка ушла, однако несколько минут "внезапно вернулась" и, не сказав ни слова, приставила баллончик к ее лицу. Мужчина встал на пути у недоброжелательницы и попытался ее успокоить, однако та "схватила его и распылила весь баллончик на него", сказала жена пострадавшего. При этом спрей попал на руки О’Брайн. Пара написала заявление в полицию. Женщина также заявила, что ни одна собака в парке не пострадала от слезоточивого вещества
Прохожему удалось снять часть инцидента на камеру телефона. Кадрами поделилась сама О’Брайн на своей странице в фейсбуке
. По ее словам, "истерический" плач за кадром — ее.
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