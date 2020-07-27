Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574957529.html
Американка напала на семейную пару без масок
В Сан-Диего женщина напала с перцовым баллончиком на американскую семейную пару в одном из парков города. Об этом пострадавшая Эш О’Брайен сообщила в интервью... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:11
распространение нового коронавируса
медицинские маски
коронавирус covid-19
сан-диего
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1400x0_80_0_0_ba5a4e3c4093f321a2a5fe884fb5a9bd.jpg
https://ria.ru/20200529/1572166066.html
2
сан-диего
калифорния
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1400x0_80_0_0_ba5a4e3c4093f321a2a5fe884fb5a9bd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_153:0:2814:1996_1400x0_80_0_0_ef63f9c245b4658f5ebb755df5a88c53.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_486:0:2482:1996_1400x0_80_0_0_91358ea8a625f459e1500d12cf5c1c5c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медицинские маски, коронавирус covid-19, сан-диего, калифорния, сша, в мире

Американка напала на семейную пару без масок

07:11 27.07.2020
1495
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Сан-Диего женщина напала с перцовым баллончиком на американскую семейную пару в одном из парков города. Об этом пострадавшая Эш О’Брайен сообщила в интервью ABC News.
"Я хочу, чтобы она отправилась в тюрьму, она напала на моего мужа, я зла", — возмутилась О’Брайен.
Эмблема на форме сотрудника полиции
29 мая, 11:59Распространение нового коронавируса
В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского
По ее словам, она с мужем выгуливала трехмесячного щенка в парке для собак Дасти Родс в четверг. Пара сидела за столом и приступила к еде, после чего незнакомка начала провоцировать конфликт из-за того, что на них не было масок, а также из-за обеда на территории, где запрещена еда. В конечном итоге женщина прыснула перцовым баллончиком на мужа О’Брайен.
"Если бы мы знали, что там запрещена еда, мы бы ее на брали с собой в парк. Женщина, которая обрызгала его, тут же начала говорить, что мы не носим маски при социальном дистанцировании. Рядом с нами не было никого", — продолжила она.
После этого, добавила О’Брайен, незнакомка ушла, однако несколько минут "внезапно вернулась" и, не сказав ни слова, приставила баллончик к ее лицу. Мужчина встал на пути у недоброжелательницы и попытался ее успокоить, однако та "схватила его и распылила весь баллончик на него", сказала жена пострадавшего. При этом спрей попал на руки О’Брайн. Пара написала заявление в полицию. Женщина также заявила, что ни одна собака в парке не пострадала от слезоточивого вещества
Прохожему удалось снять часть инцидента на камеру телефона. Кадрами поделилась сама О’Брайн на своей странице в фейсбуке. По ее словам, "истерический" плач за кадром — ее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7395553
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаМедицинские маскиКоронавирус COVID-19Сан-ДиегоКалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Наталья Штурм заявила, что сын Алибасова готов похоронить отца ради пиара
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Петербурге рассказали, что у ребенка вновь нашли COVID-19 после лечения
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
СК возбудил новое дело против основателя сети "Корчма Тарас Бульба"
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
В Москве ИИ обработал более 150 тысяч КТ-снимков за время пандемии
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Флаги Евросоюза и стран G7
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Мужчина, страдающий ожирением
Врач призвал перестать "лечить" ожирение диетами
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 на руднике
Набережная реки Кама в Перми
Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
Врач
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08СМИ: инвестиции в Корсаковский порт могут составить 90 миллиардов рублей
09:05Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая
09:02Греческая газета сообщила о нападении на журналиста
09:02В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при COVID-19 заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
08:03Новый российский космический робот может остаться без личного имени
Лента новостейМолния