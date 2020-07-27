В Москве ИИ обработал более 150 тысяч КТ-снимков за время пандемии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки обработал искусственный интеллект во время пандемии, алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году, сообщили в департаменте здравоохранения Более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки обработал искусственный интеллект во время пандемии, алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы

В ведомстве напомнили, что в медорганизациях ИИ анализирует несколько видов лучевых исследований — компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Они применяются для поиска пневмонии, рака легкого и других легочных патологий, рака молочной железы.

"Во время пандемии основной задачей технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения стала помощь врачам-рентгенологам в условиях увеличенного потока пациентов. С начала подключения сервисов к Единой радиологической информационной системе с помощью технологий компьютерного зрения проанализировано более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки. Конечно, искусственный интеллект не может заменить врачей, только они могут дать заключение. Однако такие цифровые системы являются полезным подспорьем для рентгенологов", — приводятся отметил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

В департаменте напомнили, что в рамках московского эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевой диагностике в радиологический информационный сервис интегрированы сервисы искусственного интеллекта. В период пика пандемии 98% всех результатов исследований, проанализированных технологией, составили компьютерные томографии органов грудной клетки у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию.

"Алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году", — добавили в департаменте.