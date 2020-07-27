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В Москве ИИ обработал более 150 тысяч КТ-снимков за время пандемии
Более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки обработал искусственный интеллект во время пандемии, алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:21
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество

В Москве ИИ обработал более 150 тысяч КТ-снимков за время пандемии

07:08 27.07.2020 (обновлено: 07:21 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки обработал искусственный интеллект во время пандемии, алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
В ведомстве напомнили, что в медорганизациях ИИ анализирует несколько видов лучевых исследований — компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Они применяются для поиска пневмонии, рака легкого и других легочных патологий, рака молочной железы.
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"Во время пандемии основной задачей технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения стала помощь врачам-рентгенологам в условиях увеличенного потока пациентов. С начала подключения сервисов к Единой радиологической информационной системе с помощью технологий компьютерного зрения проанализировано более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки. Конечно, искусственный интеллект не может заменить врачей, только они могут дать заключение. Однако такие цифровые системы являются полезным подспорьем для рентгенологов", — приводятся отметил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.
В департаменте напомнили, что в рамках московского эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевой диагностике в радиологический информационный сервис интегрированы сервисы искусственного интеллекта. В период пика пандемии 98% всех результатов исследований, проанализированных технологией, составили компьютерные томографии органов грудной клетки у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию.
"Алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году", — добавили в департаменте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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