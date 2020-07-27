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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200727/1574957440.html
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T07:05
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
ксения собчак
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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схимонах сергий (николай романов), анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, ксения собчак

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

07:05 27.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
По данным уполномоченного, в монастыре в настоящее время находятся 16 несовершеннолетних.
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"Мы с самого начала, когда эта ситуация стала нам известна, уточняли ситуацию. Информация была очень противоречивая. Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно. Но сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних", - заявила Кузнецова.
Омбудсмен подчеркнула, что ситуация в монастыре и ранее привлекала внимание. Так, региональный детский омбудсмен выезжал на место совместно с уполномоченными структурами для поверки иных тревожных сигналов, которые не подтвердились. В настоящий момент, по данным Кузнецовой, в федеральный аппарат также поступило обращение по ситуации в монастыре.
В конце июня телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В Екатеринбургской епархии РИА Новости говорили, что изучают сообщения о насилии над детьми в 2009-2010 годах.
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Религия и мировоззрениеСхимонах Сергий (Николай Романов)Анна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФКсения Собчак
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