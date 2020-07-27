Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Омбудсмен подчеркнула, что ситуация в монастыре и ранее привлекала внимание. Так, региональный детский омбудсмен выезжал на место совместно с уполномоченными структурами для поверки иных тревожных сигналов, которые не подтвердились. В настоящий момент, по данным Кузнецовой, в федеральный аппарат также поступило обращение по ситуации в монастыре.