Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии

ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя мэра Суд приговорил бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, причинившего ущерб строительной фирме в размере свыше 165 миллионов рублей, к 4 годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Сегодня Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы ГО "город Якутск". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)… Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 миллионов рублей", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. В отношении его подельников расследование завершено, идет ознакомление с материалами уголовного дела.

"По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в апреле экс-заммэра Якутска Василию Гоголеву, обвинявшемуся в рекордной для республики взятке в 114 миллионов рублей, теперь вменяется только превышение полномочий, расследование дела завершено.