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В Сеуле заявили, что перебежчик в КНДР не был болен COVID-19
Человек, обозначенный южнокорейскими СМИ как перебежчик, вернувшийся в КНДР, не был болен коронавирусом, сообщили в Центральном штабе по ликвидации чрезвычайных РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:51
коронавирус covid-19
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ким чен ын
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коронавирус covid-19, тхэ ён хо, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), кэсон (город), в мире

В Сеуле заявили, что перебежчик в КНДР не был болен COVID-19

06:51 27.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото
СЕУЛ, 27 июл - РИА Новости. Человек, обозначенный южнокорейскими СМИ как перебежчик, вернувшийся в КНДР, не был болен коронавирусом, сообщили в Центральном штабе по ликвидации чрезвычайных происшествий РК.
КНДР в воскресенье заявила, что сбежавший ранее на Юг гражданин спустя три года вновь незаконно пересек военно-демаркационную линию и 19 июля вернулся в страну. У него подозревают COVID-19, результаты анализов показали неопределенный результат. Этот человек был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал, для проведения анализов и помещения их в изоляцию.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил изолировать город Кэсон, где был обнаружен перебежчик, а также ввел режим ЧС на соответствующей территории и принял решение перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".
Как сообщил на брифинге представитель министерства обороны Юга, один из северокорейских перебежчиков в стране действительно вернулся из РК обратно в КНДР через остров Канхвадо, который находится на западном побережье Южной Кореи недалеко от межкорейской границы. В указанном регионе была найдена сумка, предположительно, принадлежащая перебежчику. В настоящее время минобороны вместе с министерством объединения и другими ответственными органами проводят расследование инцидента.
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Официально о личности сбежавшего не сообщалось, но ряд южнокорейских СМИ со ссылкой источники в полиции сообщили, что наиболее вероятным кандидатом является мужчина 20-30 лет по фамилии Ким, который прибыл в Южную Корею три года назад, в 2017 году, а в прошлом месяце стал подозреваемым в изнасиловании своей знакомой и был допрошен. На его арест выдали ордер, и молодой человек, вероятно, сбежал обратно в КНДР.
"Сейчас соответствующие органы проверяют, кем был вернувшийся в КНДР человек. Но касаемо человека, о котором вчера СМИ сообщили, как о перебежчике, он не зарегистрирован в системе как больной коронавирусом. Он также не числится как контактировавший с кем-либо из больных коронавирусом…Также вчера в полицейском управлении проверили на вирус двух людей, которые считают, что могли контактировать с этим человеком. У них тоже не обнаружен коронавирус", - заявил на брифинге начальник сводной команды по борьбе с коронавирусом Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий Юн Тхэ Хо.
В случае подтверждения у него вируса вернувшийся из Южной Кореи станет первым зараженным COVID-19 в КНДР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Тхэ Ён ХоКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Кэсон (город)В мире
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