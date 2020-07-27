В Сеуле заявили, что перебежчик в КНДР не был болен COVID-19

КНДР в воскресенье заявила, что сбежавший ранее на Юг гражданин спустя три года вновь незаконно пересек военно-демаркационную линию и 19 июля вернулся в страну. У него подозревают COVID-19, результаты анализов показали неопределенный результат. Этот человек был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал, для проведения анализов и помещения их в изоляцию.

Официально о личности сбежавшего не сообщалось, но ряд южнокорейских СМИ со ссылкой источники в полиции сообщили, что наиболее вероятным кандидатом является мужчина 20-30 лет по фамилии Ким, который прибыл в Южную Корею три года назад, в 2017 году, а в прошлом месяце стал подозреваемым в изнасиловании своей знакомой и был допрошен. На его арест выдали ордер, и молодой человек, вероятно, сбежал обратно в КНДР.