На Камчатке лососевая путина стала худшей за последние 10 лет

"Впервые за 10 лет у нас такие низкие показатели. Это связано с тем, что порядка 80 тысяч (тонн - ред.) прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, и на сегодняшний день вылов составил всего порядка 14 тысяч тонн, поэтому для нас это очень серьезный провал. Это провал прогноза со всеми вытекающими для нас последствиями", - сказал Здетоветский.