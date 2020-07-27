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На Камчатке лососевая путина стала худшей за последние 10 лет
Объемы вылова рыбы на Камчатке в рамках лососевой путины этого года стали худшими за последние десять лет, заявил врио краевого министра рыбного хозяйства... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:47
камчатский край
экономика
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камчатский край, экономика

На Камчатке лососевая путина стала худшей за последние 10 лет

06:47 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛососевая путина стартовала на реке Опала в Камчатском крае
Лососевая путина стартовала на реке Опала в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл - РИА Новости. Объемы вылова рыбы на Камчатке в рамках лососевой путины этого года стали худшими за последние десять лет, заявил врио краевого министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам науки, в 2020 году на Камчатке планировалось добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Старт лососевой путине на полуострове был дан 1 июля, однако на восточном побережье региона подходы рыбы оказались слабыми, в связи с чем были установлены проходные дни для обеспечения захода лососей в нерестилища.
"Впервые за 10 лет у нас такие низкие показатели. Это связано с тем, что порядка 80 тысяч (тонн - ред.) прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, и на сегодняшний день вылов составил всего порядка 14 тысяч тонн, поэтому для нас это очень серьезный провал. Это провал прогноза со всеми вытекающими для нас последствиями", - сказал Здетоветский.
По его словам, специалистам еще предстоит разобраться в причинах произошедшего. Однако он подчеркнул, что если бы научное наблюдение велось на подходах рыбы к полуострову, то издержек для отрасли удалось бы избежать.
"Удалось бы скорректировать планы предприятий и не допустить таких больших издержек в ожидании большой рыбы. Думаю, необходимо говорить о целесообразности возвращения научного мониторинга", - добавил врио министра.
В минрыбхозе также отметили, что на западном побережье Камчатки наблюдаются "хорошие подходы рыбы". За прошедшую неделю было выловлено порядка 20 тысяч тонн.
В 2019 году предприятия региона добыли почти 378 тысяч тонн лососей, а путина 2018 года считается рекордной – тогда было выловлено около 500 тысяч тонн этого вида рыб.
Лососевая путина на Сахалине. Архивное фото
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