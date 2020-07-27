В Приморье "черных лесорубов" отправили в колонию

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Лидеры "черных лесорубов" в Лидеры "черных лесорубов" в Приморском крае получили реальные сроки лишения свободы за незаконную рубку деревьев с ущербом более 7,2 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.

Лесозаводский районный суд вынес приговор в Приморье по незаконной рубке 245 кубических метров липы амурской, ясеня маньчжурского, дуба монгольского и ильма долинного, экологический ущерб лесному фонду РФ превысил 7,2 миллиона рублей, сообщает надзорное ведомство.

"Лесозаводский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 11 местных жителей. Они признаны виновными ... по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере)... Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил лидеров организованной группы к наказанию в виде лишения свободы от трех лет шести месяцев до шести лет пяти месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что один из фигурантов организовал преступную группу, которая с декабря 2016 года по февраль 2017 года совершала незаконную рубку деревьев на территории Пантелеймоновского участкового лесничества (Лесозаводский городской округ). Используя сопроводительные документы официального лесозаготовителя, который не знал о преступных действиях, "черные лесорубы" затем продали вырубленные деревья под видом легально заготовленной древесины.