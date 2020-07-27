Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. В Китае официально закрыли генконсульство США в Чэнду, сообщил МИД республики.

После этого представители местных властей вошли на территорию учреждения через главные ворота и "приняли его в свое ведение".

Американскую дипмиссию в Чэнду открыли в 1985 году, она отвечала за юго-запад страны, в том числе за провинции Сычуань , Юньнань, Гуйчжоу , Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

Двадцать первого июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне , объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали "решительные ответные шаги".

На следующий день МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности Генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".

Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.