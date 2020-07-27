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Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду
В Китае официально закрыли генконсульство США в Чэнду, сообщил МИД республики. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:43
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США рассчитывали на то, что в виде ответных мер будет закрыто генконсульство в Ухане. Последее время это генконсульство практически не работало и США сами собирались его закрыть, но КНР приняли неожиданное и неприятное решение и закрыли генконсульство в Ченду. Это достаточно болезненное для США решение, так как это генконсульство отвечало за те области Китая на которые США рассчитывали иметь влияние для расшатывания обстановки. Теперь США остались без опоры. Всякое действие имеет противодействие и это противодействие порой намного сильнее чем само действие.
54
Нам следует поступить аналогичным образом. Или, если не закрыть в Екатеринбурге, Владивостоке, то хотя бы перенести - в Севастополь, например :) Я сам живу во Владивостоке, и не хочу, чтобы в моём родном городе был этот "рассадник демократии".
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китай
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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морган ортагус, сычуань, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду

06:30 27.07.2020 (обновлено: 08:43 27.07.2020)
8921
© REUTERS / Thomas PeterКонсульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
Консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. В Китае официально закрыли генконсульство США в Чэнду, сообщил МИД республики.
После этого представители местных властей вошли на территорию учреждения через главные ворота и "приняли его в свое ведение".
Американскую дипмиссию в Чэнду открыли в 1985 году, она отвечала за юго-запад страны, в том числе за провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.
Двадцать первого июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали "решительные ответные шаги".
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На следующий день МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности Генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".
Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.
Диалог между США и Китаем остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.
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Морган ОртагусСычуаньМИД КНРКитайВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
США рассчитывали на то, что в виде ответных мер будет закрыто генконсульство в Ухане. Последее время это генконсульство практически не работало и США сами собирались его закрыть, но КНР приняли неожиданное и неприятное решение и закрыли генконсульство в Ченду. Это достаточно болезненное для США решение, так как это генконсульство отвечало за те области Китая на которые США рассчитывали иметь влияние для расшатывания обстановки. Теперь США остались без опоры. Всякое действие имеет противодействие и это противодействие порой намного сильнее чем само действие.
27 июля, 07:10
Jonns Carter
5300001
Нам следует поступить аналогичным образом. Или, если не закрыть в Екатеринбурге, Владивостоке, то хотя бы перенести - в Севастополь, например :) Я сам живу во Владивостоке, и не хочу, чтобы в моём родном городе был этот "рассадник демократии".
27 июля, 07:34
Сергей Косов
3500001
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