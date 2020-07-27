Резидент "Азов-Сити" готов к открытию казино "Шамбала" в Приморье

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Резидент "Азов-Сити" ЗАО "Шамбала" в 2017 году презентовало проект развлекательного комплекса с казино под Владивостоком. Согласно плану, комплекс "Шамбала" включит в себя казино и пятизвездочную гостинцу на не менее чем 250 номеров. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщало, что второе казино в зоне "Приморье" в рамках гостинично-развлекательного комплекса "Шамбала" откроется летом 2020 года.