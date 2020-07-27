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Резидент "Азов-Сити" готов к открытию казино "Шамбала" в Приморье
Резидент "Азов-Сити" компания "Шамбала" завершила подготовку к открытию казино "Шамбала", которое станет вторым по счету в игорной зоне "Приморье" под... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:28
владивосток
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азов-сити
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владивосток, камбоджа, азов-сити, япония, экономика

Резидент "Азов-Сити" готов к открытию казино "Шамбала" в Приморье

06:28 27.07.2020
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© Depositphotos / lacheevКазино
Казино
© Depositphotos / lacheev
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Резидент "Азов-Сити" компания "Шамбала" завершила подготовку к открытию казино "Шамбала", которое станет вторым по счету в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, сообщает правительство региона.
Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Резидент "Азов-Сити" ЗАО "Шамбала" в 2017 году презентовало проект развлекательного комплекса с казино под Владивостоком. Согласно плану, комплекс "Шамбала" включит в себя казино и пятизвездочную гостинцу на не менее чем 250 номеров. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщало, что второе казино в зоне "Приморье" в рамках гостинично-развлекательного комплекса "Шамбала" откроется летом 2020 года.
"Казино "Шамбала" планирует открытие этим летом и станет вторым оператором, работающим в игорной зоне "Приморье"… Подготовка к открытию казино уже завершена. Сейчас к объекту подводится инженерная инфраструктура, заканчиваются дорожные работы. На данный момент в проект вложено 3,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Планируется, что вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций в проект - 8 миллиардов рублей. Как ожидается, объем налогов от работы казино в год составит 156 миллионов рублей.
Фишки на игровом столе в казино
5 июня, 17:50
Второе казино в игорной зоне "Приморье" планируют открыть летом 2020 года
"В ближайшей перспективе мы видим ИРК "Приморье" паназиатским курортом, который привлекает туристов из многих стран мира. Мы ждем гостей из Японии, Камбоджи, Китая и Южной Кореи", - рассказывает генеральный директор ЗАО "Шамбала" Максим Смоленцев, чьи слова приводятся в сообщении.
Всего на территории игорной зоны "Приморье" планируется открытие 12 гостиничных комплексов с казино. В 2021 году ожидается открытие третьего объекта - гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморья, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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18 февраля 2019, 09:10
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ВладивостокКамбоджаАзов-ситиЯпонияЭкономика
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