Резидент "Азов-Сити" готов к открытию казино "Шамбала" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Резидент "Азов-Сити" компания "Шамбала" завершила подготовку к открытию казино "Шамбала", которое станет вторым по счету в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, сообщает правительство региона.
Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Резидент "Азов-Сити" ЗАО "Шамбала" в 2017 году презентовало проект развлекательного комплекса с казино под Владивостоком. Согласно плану, комплекс "Шамбала" включит в себя казино и пятизвездочную гостинцу на не менее чем 250 номеров. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщало, что второе казино в зоне "Приморье" в рамках гостинично-развлекательного комплекса "Шамбала" откроется летом 2020 года.
"Казино "Шамбала" планирует открытие этим летом и станет вторым оператором, работающим в игорной зоне "Приморье"… Подготовка к открытию казино уже завершена. Сейчас к объекту подводится инженерная инфраструктура, заканчиваются дорожные работы. На данный момент в проект вложено 3,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Планируется, что вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций в проект - 8 миллиардов рублей. Как ожидается, объем налогов от работы казино в год составит 156 миллионов рублей.
Всего на территории игорной зоны "Приморье" планируется открытие 12 гостиничных комплексов с казино. В 2021 году ожидается открытие третьего объекта - гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморья, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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