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В Бурятии уже неделю ищут пропавший Ан-2
Более 10 тысяч квадратных километров безрезультатно обследовано в Бурятии в поисках исчезнувшего неделю назад самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:10
феникс
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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353
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феникс, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Бурятии уже неделю ищут пропавший Ан-2

06:10 27.07.2020
607
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч квадратных километров безрезультатно обследовано в Бурятии в поисках исчезнувшего неделю назад самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"За время с начала поисков обследовано более 10 тысяч квадратных километров. Вчера - 1,4 тысячи. В поисках по-прежнему участвуют два судна - Ан-2 и Ми-8. Пока следов не найдено", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что общий налет бортов составляет от 20 до 24 часов в сутки. Проведение наземной операции осложняется отсутствием сведений о точном маршруте полета, а также горно-таежной местностью.
Пропавший борт: что случилось с самолетом Ан-2 в Бурятии
20 июля, 12:04
Пропавший борт: что случилось с самолетом Ан-2 в Бурятии
010522
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ФениксАн-2Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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