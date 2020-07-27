https://ria.ru/20200727/1574956910.html
В Бурятии уже неделю ищут пропавший Ан-2
Более 10 тысяч квадратных километров безрезультатно обследовано в Бурятии в поисках исчезнувшего неделю назад самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:10
2020-07-27T06:10
феникс
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2cff10b41c975bc37191c03f5d94b5e4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феникс, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия