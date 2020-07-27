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Основателя "Корчмы Тарас Бульба" могут объявить в международный розыск
Основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, проходившего по делу об уклонении от уплаты налогов, планируют объявить в международный розыск... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:03
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Основателя "Корчмы Тарас Бульба" могут объявить в международный розыск

06:03 27.07.2020
12296
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОснователь сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, проходившего по делу об уклонении от уплаты налогов, планируют объявить в международный розыск по новому делу о сокрытии 57 миллионов рублей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
"Его (Белойвана – ред.) планируется объявить в международный розыск. Следствие продолжается", - сказала Леоненко. Она пояснила, что Белойван скрылся от органов следствия.
В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Его признали виновным в восьми преступлениях по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере". По данным СК, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей.
В начале октября того же года Мосгорсуд смягчил приговор Белойвану на три месяца. Защита бизнесмена просила изменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. Затем в ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО-1 УФСИН Москвы ("Матросская тишина") освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
05:20
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По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.
По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
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511834104
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Матросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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