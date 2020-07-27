Основателя "Корчмы Тарас Бульба" могут объявить в международный розыск

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, проходившего по делу об уклонении от уплаты налогов, планируют объявить в международный розыск по новому делу о сокрытии 57 миллионов рублей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

"Его (Белойвана – ред.) планируется объявить в международный розыск. Следствие продолжается", - сказала Леоненко. Она пояснила, что Белойван скрылся от органов следствия.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Его признали виновным в восьми преступлениях по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере". По данным СК , Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей.

В начале октября того же года Мосгорсуд смягчил приговор Белойвану на три месяца. Защита бизнесмена просила изменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. Затем в ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО-1 УФСИН Москвы (" Матросская тишина ") освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.