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В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
Около шести десятков сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле, задержано 47 участников столкновений, сообщает местная полиция. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:06
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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сиэтл
сша
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках

05:55 27.07.2020 (обновлено: 06:06 27.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Около шести десятков сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле, задержано 47 участников столкновений, сообщает местная полиция.
Ранее сообщалось о 45 задержанных и 21 пострадавшем полицейском. Полиция объявила происходящее в городе мятежом.

"В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются — от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска... Сотрудники полиции задержали 47 человек к концу акции протеста за нападения, нежелание расходиться и препятствование действиям полиции", — говорится в заявлении полицейского департамента.

На своем сайте полиция разместила фотографии ранений сотрудников и отметила, что протестующие кидали в сотрудников камни, бутылки и деревянные предметы. Также полицейские пострадали от "взрывоопасных веществ". Ведется следствие.
Накануне полицейские сообщали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСиэтлСШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть американцы на себе прочувствуют всё то, что они организовывали в других странах!
27 июля, 06:31
Егор Панкратов
2930001
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