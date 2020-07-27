В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках

"В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются — от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска... Сотрудники полиции задержали 47 человек к концу акции протеста за нападения, нежелание расходиться и препятствование действиям полиции", — говорится в заявлении полицейского департамента.