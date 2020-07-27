В Китае за сутки выявили 61 случай COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 891 случай коронавирусной инфекции, 78 918 человек выздоровели, 339 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 2049, выздоровели 1969 человек.

С первого апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 44 таких случая, из них один — ввозной, остальные 40 — локальные, из карантина выпустили троих человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 302 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.