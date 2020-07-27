https://ria.ru/20200727/1574956649.html
В австралийском штате Виктория выявили рекордные 532 случая COVID-19
Рекордные 532 случая заражения коронавирусом за сутки выявлены в южном австралийском штате Виктория, ставшем очагом распространения заболевания в стране, за 24... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:52
2020-07-27T05:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
виктория (австралия)
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/146490/37/1464903749_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_f0deb64436daeb2cb929ff91b6fc0609.jpg
виктория (австралия)
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/146490/37/1464903749_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_f0deb64436daeb2cb929ff91b6fc0609.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/146490/37/1464903749_57:0:968:683_1400x0_80_0_0_c22dac8c4c70125edbebed3fa836532b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/146490/37/1464903749_171:0:854:683_1400x0_80_0_0_12b4a1af8765bf43d09625f9fa28fff0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), австралия, в мире
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Рекордные 532 случая заражения коронавирусом за сутки выявлены в южном австралийском штате Виктория
, ставшем очагом распространения заболевания в стране, за 24 часа скончались шесть человек, сообщил премьер штата Дэн Эндрюс.
Отметку в 500 случаев в день штат ранее не пересекал: последний "рекорд" после новой вспышки был выявлен 22 июля, тогда заболели 484 человека.
"В Виктории 8696 случаев коронавируса (суммарно - ред.), из них новых 532... С сожалением сообщаем вам о смерти еще шестерых жителей Виктории в результате заражения этим вирусом", - заявил Эндрюс в ходе обращения к жителям штата. Трансляцию вели австралийские телеканалы.
Он добавил, что сейчас по-прежнему болеют более 4,5 тысячи человек.
"Вы просто не можете пойти на работу, если у вас симптомы заболевания... если чувствуете даже легкое недомогание. Вы должны протестироваться... режим изоляции не закончится, пока люди с симптомами не перестанут ходить на работу, вместо чего пойдут на обследование. Это не вопрос вины и осуждения, это факты, и если мы не ощутим изменения, мы продолжим видеть числа заражений на недопустимо высоких уровнях", - добавил премьер.
Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.