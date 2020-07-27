В австралийском штате Виктория выявили рекордные 532 случая COVID-19

"В Виктории 8696 случаев коронавируса (суммарно - ред.), из них новых 532... С сожалением сообщаем вам о смерти еще шестерых жителей Виктории в результате заражения этим вирусом", - заявил Эндрюс в ходе обращения к жителям штата. Трансляцию вели австралийские телеканалы.

"Вы просто не можете пойти на работу, если у вас симптомы заболевания... если чувствуете даже легкое недомогание. Вы должны протестироваться... режим изоляции не закончится, пока люди с симптомами не перестанут ходить на работу, вместо чего пойдут на обследование. Это не вопрос вины и осуждения, это факты, и если мы не ощутим изменения, мы продолжим видеть числа заражений на недопустимо высоких уровнях", - добавил премьер.