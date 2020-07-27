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Распространение нового коронавируса
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В австралийском штате Виктория выявили рекордные 532 случая COVID-19
Рекордные 532 случая заражения коронавирусом за сутки выявлены в южном австралийском штате Виктория, ставшем очагом распространения заболевания в стране, за 24... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
виктория (австралия)
австралия
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), австралия, в мире

В австралийском штате Виктория выявили рекордные 532 случая COVID-19

05:52 27.07.2020
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рекордные 532 случая заражения коронавирусом за сутки выявлены в южном австралийском штате Виктория, ставшем очагом распространения заболевания в стране, за 24 часа скончались шесть человек, сообщил премьер штата Дэн Эндрюс.
Отметку в 500 случаев в день штат ранее не пересекал: последний "рекорд" после новой вспышки был выявлен 22 июля, тогда заболели 484 человека.
"В Виктории 8696 случаев коронавируса (суммарно - ред.), из них новых 532... С сожалением сообщаем вам о смерти еще шестерых жителей Виктории в результате заражения этим вирусом", - заявил Эндрюс в ходе обращения к жителям штата. Трансляцию вели австралийские телеканалы.
Он добавил, что сейчас по-прежнему болеют более 4,5 тысячи человек.
"Вы просто не можете пойти на работу, если у вас симптомы заболевания... если чувствуете даже легкое недомогание. Вы должны протестироваться... режим изоляции не закончится, пока люди с симптомами не перестанут ходить на работу, вместо чего пойдут на обследование. Это не вопрос вины и осуждения, это факты, и если мы не ощутим изменения, мы продолжим видеть числа заражений на недопустимо высоких уровнях", - добавил премьер.
Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонВиктория (Австралия)АвстралияВ мире
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